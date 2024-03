La guardiamarina Valeria Molinares cumplió su sueño de estar en el Buque Gloria

Catorce mujeres hacen parte de la travesía del Buque Gloria de 120 días en dos continentes, entre ellas la guardiamarina Valeria Molinares. Asegura que desde los 5 años soñaba con ser parte de la Armada Nacional.

“Mi papá es militar, mi hermana es militar, y ellos siempre llegaban a la casa y nos contaban sus historias de cuando navegaban o cuando se encontraban en terreno (…) me gustó mucho y quise seguir sus pasos”.

Valeria dice que para ella el mar significa dejar ir todo lo que atormenta para empezar a vivir algo nuevo. “Me asomo a la borda, veo el mar y digo: hace mucho tiempo quería estar aquí, quería vivir esto”.

Ya no soy la misma niña de 5 años que le decía a mi papá: quiero entrara a la Armada

Ya con su sueño de embarcarse en el Buque Escuela Gloria, a Valeria la emociona todo lo que puede aprender. “Siempre me ha parecido muy interesante cómo personas pueden estar en el mar y mantenerse, sobrevivir a una tormenta y ese tipo de cosas (…) Siento ahora que estoy adentro que es muy bonito aprender algo nuevo cada día, uno siempre aprende algo nuevo”.

“Lo más difícil va a ser dejar a mi familia”

Embarcarse en una travesía de cuatro meses no es fácil y eso lo tiene claro Valeria, sin embargo, sabes que hay que aprender a dejar ir para cumplir los sueños.

“Lo más difícil va a ser dejar a mi familia, a mi novio. Me va a hacer mucha falta no hablar con ellos, pero sé que para uno poder llegar y alcanzar esa meta hay que aprender a dejar ir”.



Y es que, aunque extrañe los acogedores abrazos de su mamá, afirma que ese tipo de sentimientos no la frenan, sino que le dan motivación.

