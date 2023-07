Gustavo Petro iniciará diálogo con Daniel Ortega para favorecer a los raizales

Durante la conmemoración de la independencia de Colombia, este jueves 20 de julio el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo varios anuncios importantes durante su discurso. Uno de ellos fue el del inicio de diálogos entre Colombia y Nicaragua después del reciente fallo de la Haya.

El mandatario señaló que las negociaciones se realizarán con el fin de que a los raizales habitantes de San Andrés se les respete su derecho a ejercer la pesca productiva.

Así mismo, afirmó que el reciente fallo de la Haya, mediante el cual Colombia derrotó a Nicaragua en la delimitación de las fronteras marítimas de la zona, será puesto en la mesa de negociación ante las autoridades nicaragüenses.

"Solicitaremos el diálogo con Nicaragua ahora para negociar las condiciones del derecho de pesca del pueblo raizal en el Caribe. Hablaremos con Ortega y con su gobierno sobre cómo sobre estos nuevos fallos de la corte podemos hacer prevalecer que los pueblos del Caribe y los pueblos raizales en este suroccidente del mar puedan tener derecho a la pesca sin ser molestados, pueden tener derecho a sus subsistencia ancestral, puede comunicarse entre sí sin barreras", señaló el presidente.

En torno a esta situación, el jefe de Estado lanzó fuertes críticas a sus antecesores por la gestión que tuvieron durante sus gobiernos para liderar este litigio con Nicaragua: "“Indudablemente, hoy es un día especial, por el significado de una victoria relativa que ha obtenido Colombia en el ámbito de justicia internacional con el fallo de La Haya vinculante de la Organización de Naciones Unidas, seguido con algunas derrotas relativas, al rededor del concepto de territorialidad y del concepto de mar que hace parte de la nación colombiana y que es neurálgico en el Mar Caribe”.

Uno de los exmandatarios a los que hizo referencia fue a Andrés Pastrana quien, según el presidente, no adoptó la postura adecuada durante este proceso legal y que gracias a ello Colombia estuvo a punto de perder el fallo.

“Se nos olvidó que es una Nación, una mención es el pueblo antes que nada. No es posible construir una gran Nación, se nos olvidó la existencia del pueblo, el pueblo es la base de la soberanía, por eso nos desafiaron por eso fue Colombia demandada, entramos en un proceso jurídico, Pastrana aceptó la corte internacional de justicia, empezamos a perder una y otra vez, Colombia lo que ha visto es perder su territorio una y otra vez como si los que gobernaran de Bogotá no tuvieran corazón”, agregó.

Una de las consecuencias negativas que mencionó Petro fue la pérdida de 75 mil kilómetros de mar de San Andrés en el año 2012, lo cual significaría una gran derrota para el Gobierno Nacional.

“La patria es un ser vivo no una estatua de mármol o de bronce no es inerte es un fluir de la historia y se construye desde las decisiones de sus sociedades equivocadas o no, así fue con Panamá, perdiendo una de las zonas más ricas de Colombia, mientras que nosotros nos matábamos entre sí entre liberales y conservadores perdíamos el Canal de Panamá, perdíamos el territorio que nos comunicaba”, agregó el mandatario.

De esta manera, resaltó el gran triunfo que ha tenido su Gobierno al haber obtenido el fallo a su favor y le dio protagonismo a la población raizal, quien sería beneficiada durante esta gestión: "Nos costó 75.000 kilómetros de mar solo porque una élite se le olvidó el pueblo raizal, para que después se aproveche de esa debilidad, para que sigamos perdiendo o recojamos nuestros errores y reflexionemos”.