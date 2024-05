¿Hay crisis en el partido Alianza Verde? El senador Antonio Sanguino lo analizó

El caso de corrupción de los tanques de La Guajira revolucionó a la Alianza Verde en los dos últimos días. Pues, Iván Name y Sandra Ortiz, dos integrantes de su bancada, fueron señalados por Sneyder Pinilla.

Además, al considerar que no se tomaron los correctivos correspondientes, Antanas Mockus y Claudia López renunciaron al partido político.

Eso originó que comenzara a hablarse de una profunda crisis al interior de la Alianza Verde y, por eso, Noticias RCN conversó con el senador Antonio Sanguino para analizar la situación en la que se encuentran.

¿Habrá una independencia en la Alianza Verde?

El senador Antonio Sanguino confirmó que es una discusión que aún tienen pendiente y que tiene que darse en la Dirección Nacional, pero que independientemente de la decisión, se requiere de una mayoría calificada.

“Todo esto implica un acuerdo. Pero, lo más curioso es que uno de los que estaba pidiendo la independencia es el doctor Iván Name, que aparece seriamente involucrado en estos hechos de corrupción”, afirmó.

“Nosotros esperamos solucionar esta situación difícil para el partido, que compromete a solo dos de sus miembros entre una dirección de más de 60 personas. En lo inmediato, hemos pedido que la Comisión de Ética apertura una investigación contra Sandra Ortiz e Iván Name y que los suspenda inmediatamente, así sea de manera temporal, mientras transcurren las investigaciones”, agregó.

¿El partido Alianza Verde se acaba después de las renuncias de Antas Mockus y Claudia López?

Desde la perspectiva del senador Antonio Sanguino, un partido político siempre va a trascender, independientemente de la persona que deje de pertenecer a él, porque se sostiene en su trayectoria y en todos los integrantes que lo componen.

“Por la Alianza Verde ha pasado Sergio Fajardo, Lucho Garzón y, a pesar de que se fueron, el partido se consolidó como una fuerza política importante para el país. Las instituciones trascienden a sus personas, por muy importantes e inspiradores que sean esos liderazgos”, dijo.

“Antanas Mockus deja un legado inmenso, al igual que Claudia López, nosotros somos herencia de ese proyecto. Hubiéramos querido que superáramos el impase con el liderazgo de ellos, pero sin ellos también tenemos que hacerlo y los vamos a hacer como el país espera”, puntualizó.

Carlos Ramón González, casi que fundador del partido, también ha sido mencionado en algunos capítulos del escándalo. ¿Cuál debería ser la actitud tomada con él?

El doctor Sanguino explicó que en el partido confían en que Carlos Ramón González no esté implicado en este hecho de corrupción. Asimismo, que diferente a los otros dos miembros, no han anunciado medidas contra él porque no lo han visto mencionado en ninguna de las matrices que han presentado Olmedo López y Sneyder Pinilla.

Por otra parte, el senador también considera que es muy importante que la Fiscalía analice de manera detallada las declaraciones presentadas por los implicados porque, desde su punto de vista, podrían construir una estrategia de presión para que les otorguen principios que fomenten la impunidad.