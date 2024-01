Hay Festival: Héctor Abad recuerda a Victoria Amelina, escritora que murió tras ataque ruso en Ucrania

Se cumplió el primer día del Hay Festival Cartagena 2024, en donde comenzaron a ser protagonistas diferentes temas, entre ellos, Ucrania.

Victoria Amelina era una escritora e investigadora de crímenes de guerra que fue asesinada tras ser víctima de un ataque con misiles rusos en el país ucraniano.

La joven había participado en el Hay Festival de Cartagena en 2023. Esta vez su presencia no fue física, pero fue su memoria la que estuvo en un conversatorio que se hizo en honor a ella.

El colombiano Héctor Abad, quien fue la última persona en verla con vida, participó de este encuentro, quien catalogó a la periodista de talentosa y valiente.

Héctor Abad recuerda a Victoria Amelina en el Hay Festival

El escritor colombiano recuerda con un impactante relato las experiencias al lado de la escritora ucraniana, quien murió tras los sucesos de julio del 2023, cuando sobre ellos y un grupo de amigos cayeron las bombas rusas en un restaurante de Ucrania.

“Uno se vuelve subversivo y supersticioso con las cosas (…) a los rusos les gusta tirar un misil y luego otro en el mismo sitio para rematar a la gente y para matar también a los socorristas que van a ayudar. Yo me alejé”, afirmó Abad en el Hay Festival Cartagena.

Libros de Victoria Amelina

El autor de El Olvido que Seremos no solo profundizó en la obra de Amelina, sino también en la personalidad de la autora.

“Muchos de nosotros tenemos dos maneras de entender el mundo, leyendo y escribiendo. Yo me he vuelto amigo de Victoria leyéndola, he leído a los autores que a ella le gustaban”, afirmó el escritor.

La novela Un Hogar para Dom, que fue la última de Amelina antes de su prematura muerte, cuenta la historia de una familia ruso-ucraniana a través de los ojos de un perro llamado Dom.

“Sabíamos que era la historia de una familia ucraniana que reflejaba la historia de este país tan torturado en el siglo XX por un narrador muy especial que es el perro, la mascota de la familia”, aseguró José Manuel Cajigas, miembro editorial.