Fueron recuperadas cuatro camionetas de la UNP: las encontraron en un taller en Bogotá

Este 26 de enero en horas de la mañana las autoridades confirmaron haber recuperado cuatro de las camionetas que fueron hurtadas de un parqueadero en Bogotá, en medio de un entramado criminal ejecutado por varios hombres.

Según las autoridades, los vehículos fueron hallados en un taller de mecánica automotriz ubicado en la localidad de Usme. Así las cosas, de las 16 camionetas robadas, resta una por recuperar.

El minuto a minuto del robo de las camionetas de la UNP

Noticias RCN conoció imágenes de lo que fue el crimen de las camionetas desde su inicio. Y es que todo inició con tres hombres sospechosos rondando la zona, quienes sometieron a los vigilantes del parqueadero, los ataron de pies y manos, mientras los intimidaban con armas de fuego.

“Nos trasladaron a mí y a mi compañero hasta a la caseta en donde nos amarraron de pies y manos, y nos taparon nuestro rostro. Salieron de la caseta unos sujetos y dentro con nosotros se quedaron tres vigilándonos”.

Posteriormente los celadores fueron obligados a salir de la caseta en donde los tenían amarrados y los hicieron arrodillares. Incluso, uno de ellos comentó haber hablado con los asaltantes para pedirle quitarle un pasamontañas de la cara:

“Me pusieron el pasamontaña y yo les dije que estaba agitado, ya que yo sufro de asfixia. El sujeto me quitó el pasamontaña y me dijo que no fuera verlo o si no me metía un tiro”, relató.