¿Hay improvisación en el nuevo modelo de salud para el magisterio?: el debate en La Mesa Ancha

En La Mesa Ancha de Noticias RCN hablamos sobre la polémica alrededor del nuevo modelo de salud para el magisterio, y las recurrentes denuncias de profesores que aseguran que no han sido atendidos con prontitud, ni está siendo garantizado su derecho a la salud.

¿Hay improvisación en el nuevo modelo de salud para el magisterio?

Julio Cesar Iglesias:

“Otro episodio más del papel lamentable que está desempeñando el ministro Jaramillo en el Ministerio de Salud. Ya nos damos cuenta por estas grabaciones que efectivamente sabían, apenas comenzando la implementación, que esto iba a ser un desastre como efectivamente ha sido, y no importó porque lo dice el ministro: lo primero es la agenda política, la agenda ideológica y luego veamos a ver qué efectos tiene esto sobre la vida de los pacientes, eso es secundario”.

“No olvidemos que el origen de todos estos cambios es la noción, el mito de que el origen de los problemas del sistema de salud es la participación de intermediarios privados, y la Fiduprevisora no es un intermediario privado, es un agente estatal, una empresa del Estado colombiano que claramente no tiene las capacidades, entonces está derrumbando ese mito sobre el que se ha construido toda la idea de cambio en el sistema de salud”.

“La solución ha estado siempre a la mano de todos, en el tema de salud de los maestros: tenemos un sistema que funciona mejor históricamente, administrado por las EPS y uno que funciona mucho peor, el que ha tenido paralelamente el régimen especial de los profesores y que es más caro. Hacer la transición al sistema de todos los colombianos, como sería lo justo, evidente y beneficiaría a todas las partes”.

Jorge Cuervo:

“Yo celebro que haya de nuevo esta preocupación por el sistema de salud de los maestros porque antes no era noticia, ahora sí lo es. No entiendo, se estaba reclamando una intervención, en este caso de la Superintendencia para atender los requerimientos de los profesores, hacen un requerimiento en el marco de sus competencias – ley 1428, artículo 121 – el Fomag y la Fiduprevisora son sujetos de inspección, vigilancia y control, y entonces ahora eso está mal también…”.

“No entiendo. Le dicen, oiga, pero el sistema de salud y en este caso una entidad que es la Superintendencia dice en 72 horas responda por los 2.100 requerimientos que tiene por los profesores; lo hacen en el marco de sus competencias, ¿y entonces está mal?

Juana Afanador:

“A mí lo que me parece que vale la pena rescatar de esta discusión, y me parece que era totalmente de esperar que Supersalud interviniera, tarde o temprano, creo sí o sí, por la crisis que está viviendo este sistema de los profesores”.

“Lo que a mí siempre me deja dudas, y que me causa un malestar real, es que cuando se pone la queja ante Supersalud, cuando interviene, las cosas empiezan a moverse, entonces digamos que cuando el paciente es el que pone la queja solo, no sabe a dónde ir, lo dejan yendo y viniendo, no le llega el medicamento, no le agendan la cita, la cirugía que está esperando, entonces qué es lo que está trabando que toca que Supersalud vaya, remueva, intervenga, para que mágicamente lleguen los medicamentos en dos días cuando les han dicho que no hay, o les agendan la cirugía a una semana cuando lleva tres meses peleando”.

“Hay un momento en que ese engranaje deja de funcionar y tristemente los que sufren cada día esto son miles de pacientes, como vemos en este caso profesores”.