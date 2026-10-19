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Helicóptero del Ejército se accidentó en Inzá, Cauca: esto se sabe

De acuerdo con la información entregada por las autoridades militares, en la aeronave se movilizaban 15 soldados, quienes sobrevivieron al accidente.

Foto X @COL_EJERCITO

Noticias RCN

octubre 19 de 2026
02:50 p. m.
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En la tarde de este lunes 19 de octubre se conoció que un helicóptero UH-60 Black Hawk que realizaba operaciones militares de abastecimiento y transporte de personal se precipitó a tierra en el municipio de Inzá, en el departamento del Cauca.

Helicóptero del Ejército se accidentó en Cauca

De acuerdo con la información entregada por las autoridades militares, en la aeronave se movilizaban 15 soldados.

Versiones preliminares no confirmaban si los ocupantes de la aeronave sobrevivieron, pero un pronunciamiento del Ejército reveló que todos están con vida. Algunos resultaron gravemente heridos y otros completamente ilesos.

“Nos permitimos informar que uno de nuestros helicópteros UH-60 Black Hawk que se encontraba realizando operaciones militares de abastecimiento y transporte de personal, se precipitó a tierra en Inzá, Cauca”.

Tras lo ocurrido, los militares recibieron atención médica y, según el parte de salud divulgado, todos se encuentran estables.

“En la aeronave se transportaban 15 soldados, algunos de los cuales resultaron heridos y otros salieron ilesos, en este momento están recibiendo atención médica y su estado de salud según el parte médico es estable. Es importante aclarar que todos están con vida”.

Autoridades investigan las causas del accidente

Luego de conocerse el incidente, se activaron los protocolos de atención y respuesta correspondientes.

Asimismo, se dispuso el desplazamiento de un equipo de especialistas y técnicos para iniciar las investigaciones que permitan establecer qué provocó la caída de la aeronave.

Por el momento, no se han precisado las causas del accidente ni se han entregado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió.

Las autoridades continuarán con las labores de verificación para esclarecer lo sucedido con el helicóptero Black Hawk, que cumplía misiones de abastecimiento y transporte de personal en esta zona del suroccidente del país.

“Activamos los protocolos correspondientes y en estos momentos se desplaza un equipo de especialistas y técnicos para el inicio de las investigaciones y determinar las causas de lo ocurrido”.

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