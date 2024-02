La trampa: historia de dos hermanos que cayeron en la modalidad 'falso servicio'

El 26 de enero de 2023 una noticia interrumpió la tranquilidad de los habitantes del municipio de Guamal, en el departamento del Meta. Los hermanos Nelson y Ricardo Rivero habían desaparecido y a las 2:00 de la tarde de ese día nadie tenía razón de su paradero.

“Yo vi a mi cuñado de afán. Él iba de afán, estaba empacando cosas a una camioneta que iban a llevar para el trabajo” dijo Érika Suárez, familiar de los hermanos Rivero.

Estaban dedicados a una necesaria labor en el campo: a la producción de postes y cercar fincas.

“Eran personas muy humildes, trabajadoras. Muchachos que desde niños les gustó el trabajo, siempre les gustó conseguir por su propio trabajo las cosas; mucha humildad en ellos, ese amor y entrega por sus familias”, señaló Mélida Cárdenas, familiar de los hermanos.

Aquel día tenían una gran oportunidad, y por ser comienzo de año el negocio estaba despegando y los clientes apenas empezaban a aparecer. Una buena propuesta los sacaría de los apuros económicos propios de la época.

“Los contactaron y se hicieron pasar por gringos, incluso hablaron en inglés, y ellos no les entendían, incluso se reían”, comentó un familiar de los hermanos.

La Trampa: una mentira en la que usted también podría caer

Comentan en el Llano que lo más importante en los negocios es la palabra, por eso ese día como buenos llaneros madrugaron, alistaron las cosas que necesitarían y emprendieron su camino con rumbo al municipio de San Carlos de Guaroa, a una hora de Guamal.

“Es un contrato de postes y entonces les dijeron ‘es grande’ y Ricardo se entusiasmó porque estábamos esperando ese contrato. En ese momento económicamente no estábamos bien. Él dijo vamos”.

Para la familia este era un viaje más y no había nada extraño, pero con el paso de los minutos esa, que parecía una gran oportunidad laboral, empezó a tomar un tinte sospechoso.

“En la tarde yo estaba en Villavicencio con mi otro hermano, y me llamó mi mamá: ‘Érika, ¿algo grave le pasa, por qué no me contesta’? – me dijo mi mamá – incluso me mandó la niña y ella dijo que algo le pasó a Ricardo”, relató Erika.

Lo que inició como oferta de trabajo, terminó en secuestro en Meta

La familia esperaba que los hermanos se reportaran o aparecieran, y la incertidumbre aumentaba. A las 4:34 de la tarde, tal como consta en un pantallazo de WhatsApp, se supo de su paradero.

“Me empezaron a escribir los secuestradores a decirme: ocurrió algo con su esposo, lo tenemos secuestrado”.

El golpe de la noticia fue certero y llegaron mensajes cada vez más amenazantes. A las 4:41 esta fue la advertencia: “entonces lo mejor es que coja las cosas con calma y acate las cosas que le voy a decir, así no hace matar ni a su esposo ni a su cuñado”.

A las 4:47 la poca calma terminó. Ricardo estaba herido y de Nelson no se sabía nada.

Dijeron los secuestradores, “‘le voy a enviar un video para que me crea que sí le pegamos un tiro en la pierna’. Entonces me envían el video y fue cuando más me preocupé”.

Los secuestradores pedían 60 millones de pesos por la liberación de cada uno de los hermanos Rivero.

“Nosotros esperábamos que ellos estaban vivos, que iban a llegar a esta casa al reencuentro con sus hijos”, dijo Mélida Cárdenas. Con esa incertidumbre pasaron la noche.

Habían caído en la trampa de la modalidad delictiva conocida como ‘falso servicio’.

“Tenemos ya 18 casos que los llamamos con esa modalidad del falso servicio. Logran ubicar a una víctima con ese perfilamiento previo e ingeniería social, le ofrecen una falsa expectativa con la que logran captar la atención de esa víctima, y luego, bajo este esquema, esta persona es víctima de extorsión, de hurto, les vacían sus cuentas…”, señaló Justino Hernández Murcia, director seccional de la Fiscalía en Meta.