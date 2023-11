Bienestar Familiar se pronunció sobre muerte de menor de edad en hogar sustituto de Pasto

Durante la mañana de este lunes 13 de noviembre, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se pronunció sobre los lamentables hechos en los que un menor de edad murió al interior de un hogar sustituto ubicado en Pasto.

En el documento, el instituto se refirió a la noticia que compartió El Espectador, en el que se compartió el listado de menores de edad que durante este 2023 han perdido la vida bajo el cuidado del ICBF.

“Nuestra colaboración con la investigación periodística ha sido plena y reconocemos el valor que tiene el periodismo investigativo en Colombia, en esa medida las cifras y datos reportados corresponden a los entregados por parte de ICBF para la investigación y entendemos que la publicación no obedece a ningún ataque contra la entidad, sino que al contrario permite evidenciar situaciones ocurridas en el país desde el 2018 que están en materia de investigación”.

Adicionalmente, enviaron un mensaje en el que lamentaron los hechos “ocurridos en el hogar de una madre sustituta en Pasto, donde el adolescente migrante fallece en hechos fatales, donde es otro menor de edad, víctima del conflicto armado, su agresor”.

Lo que pasó con el joven que falleció en un hogar sustituto del ICBF

Danilo Segundo Martínez, era un joven de 17 años que en busca de refugio decidió integrarse al ICBF en febrero del año en curso. Fue remitido a un hogar sustituto en Pasto y luego de estar 15 días allí fue asesinado.

Según información, habría sido otro menor, de 15 años, quien habría apuñalado a Danilo, causándole la muerte.

El testimonio de su hermana, Ana Gabriela Martínez, indica que Danilo inicialmente llegó a Cúcuta, pero luego se trasladó a Bogotá y finalmente a Pasto.

“Duramos como 15 días sin saber de él y un día le envió un mensaje a mi mamá a Facebook y le dijo que estaba bien, ellos estaban caminando, iban hacia Ecuador”, indicó Ana Gabriela.

Según El Espectador, su hermana se encontraba adelantando los trámites pertinentes para quedarse con su custodia.

“Me llamaron un día, me dijeron que él estaba en el Bienestar Familiar y me preguntaron que si me podía hacer cargo y yo les dije que sí (…) me hicieron visita, le tomaron fotos a la casa. Ellas vinieron un jueves y luego me llamaron un sábado a decirme que él estaba muerto”, añadió.

Lo que se sabe sobre la muerte de Danilo Segundo Martínez

Las primeras indagaciones indicaban que un joven de 17 años había atacado a Danilo en el cuello con un cuchillo y otras señalaban que había sido un menor de 15 años que lo atacó en el corazón.

“Yo no pude reconocer el cuerpo porque cuando llegué, ya lo tenían preparado. Confiamos en los papeles del forense que dicen que tenía una puñalada en el corazón, que le perforó un pulmón y con eso nos quedamos”.

Finalmente, Ana Gabriela aseguró que su hermano fue embalsamado y que sus órganos fueron donados, procesos que no fueron autorizados por sus familiares.