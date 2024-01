"Es impactante uno ver que la muerte te pasa por un lado": sobreviviente a la avalancha de Chocó

A Medellín, Antioquia, han ido llegando los sobrevivientes del derrumbe que se registró en la vía Quibdó-Medellín en la tarde noche del viernes 12 de enero.

Noticias RCN habló con Jorge Guevara, uno de los sobrevivientes de la avalancha y quien se dedica a ser conductor entre los departamentos de Antioquia y Chocó.

Conductor sobrevivió al derrumbe en Chocó

Al momento del derrumbe, Guevara estaba viajando con cuatro personas en su carro. De los cinco, solo sobrevivió él.

Después del trágico hecho, el conductor se ha venido cuestionando por qué solo él sobrevivió a la avalancha, cuando en ningún momento se separó de los demás ocupantes.

“Es impactante uno ver que la muerte te pasa por un lado”, aseguró Guevara a Noticias RCN.

Incluso la sintió, por unos minutos le tocó batirse con ella, mientras trataba de salir del vehículo en el que quedó en medio de la tierra y las rocas, sostenido por otros carros.

“Dios que pasó, que pasó aquí, Dios mío, donde estoy, entonces el desespero, usted trata es de salir lo más pronto. Quedé atrapado en el carro, porque como los otros carros me cogieron, no me dejaron salir”, afirmó Guevara.

El día del derrumbe, el conductor salió esa tarde en tres oportunidades a verificar las condiciones del terreno y en la última optó por pasarse hacia el otro costado. Eso lo salvó.

Víctimas del derrumbe en Chocó

“Traía tres adultas y una niña. Esas personas se bajaron del vehículo, se quedaron en la casa y en ese instante fue cuando ocurrió la cosa. Murieron allá”, explicó Guevara.

Con él viajaban las docentes Mayumi e Iris Mosquera Perea, la menor Aylin Martínez Mosquera y otra mujer, ellas terminaron sepultadas. Él no tiene dolencias físicas, pero sí espirituales.

“La vida continúa, uno tiene que seguir en su labor porque uno no puede quedar ahí. La vida continúa y tenemos que seguir luchando y pa’lante”, concluyó Guevara.

El vehículo era su único patrimonio, por falencias de la vida no lo tenía asegurado. Después de zafarse de la muerta buscará como continuar.

Entrega de cuerpos

A la sede de Medicina Legal de Medellín han ido llegando las diferentes familias a obtener algún tipo de información sobre sus familiares, quienes fueron víctimas del derrumbe.

A ese lugar han sido trasladados los 33 cuerpos, de los cuales ya fueron identificados 23. Las familias hacen presencia para recibir información.

Por los difíciles hechos, el presidente Gustavo Petro anunció la declaratoria de estado de desastre natural.

“Ese decreto de desastre tiene un efecto concreto que es que podamos trasladar recursos de unas partidas presupuestales a otras $500.000 millones se van a trasladar”, aseguró el presidente desde esa zona del país.