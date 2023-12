Harold Echeverry se declaró culpable por asesinato de la menor Michell González en Cali

Este 12 de diciembre, un día después de haber sido capturado, un fiscal imputó varios delitos a Harold Echeverry, el hombre señalado de haber cometido el crimen de la joven de 15 años identificada como Michell González.

Así las cosas, un fiscal le imputó feminicidio agravado por circunstancias de mayor punibilidad, luego de que presuntamente sometiera y dejara incomunicada a su víctima menor de edad. Además, lo señalaron por hurto calificado y agravado tras apoderarse de una motocicleta que estaba en el taller para las labores de mensajería del taller de pintura automotriz.

Posterior a la imputación de cargos durante la diligencia, Harold Echeverry aceptó los cargos.

Captura de Harold Echeverry en Villavicencio

El hombre señalado de ser responsable del feminicidio de la joven Michell González fue capturado por las autoridades este 11 de diciembre en Villavicencio en el marco de un intenso operativo de búsqueda.

Llegó a esta región del país huyendo luego de que se conociera sobre el crimen de la menor, quien salió de su casa a comprar algunos elementos el pasado 7 de diciembre, cuando fue interceptada e ingresada al taller.

Su familia, preocupada por no conocer noticias de su paradero, inició una búsqueda en el barrio San Judas de Cali, encontrándose al final con el lamentable suceso de que ‘Risitas’ como le decían cariñosamente a la joven, quien era una apasionada del dibujo, había sido asesinada.

Según se conoció, Echeverry planeaba salir de Colombia, y en el marco de su plan, fue identificado por una ciudadana que reconoció al feminicida por su gorra. Así las cosas, dio aviso a las autoridades, quienes pudieron identificarlo y posteriormente capturarlo.

"No saben el peso que me quitaron de del corazón": papá de Michell

Genaro González, padre de Michell, dijo que era un alivio la detención del presunto abusador y homicida porque el caso no quedará impune.

“No saben el peso que me quitaron de del corazón, un alivio. Esto no me va a devolver a mi hija, pero es algo que anhelamos desde el corazón. Hoy en la mañana lo dije en las redes sociales, en los noticieros que yo tenía la fe primeramente Dios y después la inteligencia policial que tenemos en nuestro país, nunca dudé de ella y pues están los resultados”, señaló.

El prontuario criminal de Harold Echeverry

Aunque Harold Echeverry se mostraba muy gustoso de publicar una vida de lujo en sus redes sociales, donde alardeaba de carros y demás, su verdadera cara era otra, abusando sin ningún tipo de reparo a las niñas, según la Fiscalía.

Registros judiciales señalan que este hombre tiene cuatro procesos abiertos por presuntos accesos carnales violentos a tres menores de edad, y uno a una mujer en 2019.

Producto de un proceso judicial por un crimen contra una menor de edad, fue enviado a la cárcel, sin embargo, en 2021 le fue revocada esta medida por una domiciliara luego de dilaciones de los abogados, por lo que la Fiscalía no pudo prorrogar la medida de aseguramiento.

Dentro de sus compromisos debía presentarse a las autoridades cuando fuera requerido y un buen comportamiento.

Estos cuatro casos están en Cali, por los que se adelanta juicio por dos. Sumado al de Michell González.