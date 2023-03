Dos ambulancias fueron incineradas en medio del paro minero que atemoriza al Bajo Cauca antioqueño

Eran las 7:30 p.m. cuando esta ambulancia que hacía el trayecto El Bagre - Caucasia con una mujer embarazada fue detenida por encapuchados, bajaron a todos los ocupantes y luego incineraron el vehículo.

Minutos después, quienes vandalizaron la ambulancia, cogieron la camilla y como si se tratara de un juego, la utilizaron y recorrieron la vía con una descarada señal de triunfo.

A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Antioquia rechazó el hecho y pidió el cese de las violaciones de derechos humanos en el Bajo Cauca. “¿Esto es protesta pacífica? Esto no se ve ni en los conflictos más agudos. La Fuerza Pública, con firmeza, con legalidad, debe continuar en la tarea de restablecer el orden y las libertades”, señaló el gobernador Gaviria.

Más temprano, otra ambulancia que estaba parqueada también fue incinerada.

En un comunicado, el comité representante del paro minero aseguró que quienes protagonizan esos ataques a la misión médica y provocan los disturbios no representan el gremio

A pesar del toque de queda, hubo enfrentamientos durante la noche y madrugada del sábado, la comunidad denuncia, no aguantar más. “Solicitamos al Gobierno departamental y nacional que tomen medidas a fondo para garantizar la salud, la educación, la integridad, la vida y el trabajo de todos los caucasianos, también que frenen el desabastecimiento que vive el municipio por falta de alimentos y combustible, la medida de toque de queda no es suficiente", precisó Verónica Zambrano, habitante de Caucasia.

Durante la mañana de este domingo, la Policía acompañó varias caravanas de vehículos de carga y particulares desde Caucasia hacia Montería y viceversa. En un principio se había dicho que la mesa de diálogo entre los mineros y el Gobierno se retomarían el lunes 13 de marzo, pero el Gobierno por medio de un comunicado señaló que hasta que no se acaben acciones violentas no volverán a sentarse en la mesa. Por otro lado, los mineros han dicho que las personas que estarían protagonizando disturbios y bloqueos no hacen parte de la delegación.

El presidente Gustavo Petro arribó hace pocos minutos a la ciudad de Montería para desplazarse con la cúpula militar al municipio de Montelíbano con la finalidad de tomar medidas que le traigan tranquilidad a los habitantes de la zona.

Ante esta situación, Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico de Antioquia, habló con Noticias RCN sobre la grave situación de orden público que se vive en estas regiones de Antioquia por cuenta del paro minero.

¿Qué última información tiene al respecto?

C.V: “Hace varias semanas la misión medica viene preocupada porque hemos tenido que trabajar en medio del fuego cruzado y ahora con el paro se presenta hechos como el del día de ayer. Hacemos un llamado al respeto a la misión médica, nosotros lo que hacemos es una tarea humanitaria que responde al derecho fundamental de la salud. Queremos decirle a los grupos armados y organizadores del paro que fomenten en respeto y posibiliten el trabajo del personal de la salud que lo único que hace es atender a la población más vulnerable, como por ejemplo, la señora gestante que fue obligada a descender para incendiar la ambulancia, así como la segunda ambulancia en Caucasia que fue incinerada. No podemos desnaturalizar el derecho a la legítima protesta con este tipo de actos que le hacen mal a la población vulnerable y pobre”

En una de las ambulancias era transportada una mujer en estado de embarazo, ¿se sabe qué pasó con ella?

C.V: “No tengo seguridad si pudo ser trasladada finalmente, pero sí volvió a la atención de los médicos”.

Ante este panorama, ¿hay alguna postura especial que vayan a tomar el personal médico de la zona para evitar nuevos ataques?

C.V: “Nosotros hemos establecido contacto con algunos de los médicos que están trabajando allí, estamos esperando qué sucede dentro de la zona, porque no podemos poner en riesgo la vida de los profesionales de salud como médicos y enfermeras. No solo hay médicos contratados, también hay médicos rurales y residentes de algunas universidades antioqueñas. Reitero hacemos un llamado a los organizadores del paro a que se proteja la vida e integridad de nuestros colegas”.

¿Cuántos médicos hay en el lugar y hay desabastecimiento de medicamentos?

C.V: “En esta zona hay varios municipios que hacen parte del Bajo Cauca, el número exacto de los médicos no lo tengo, pero es un número reducido. Hay médicos generales, rurales y muy pocos especialistas que van ocasionalmente y residentes, es decir esos que se están especializando. Todos necesitan cumplir la labor para el beneficio de la gente más vulnerable”.

¿Han hablado con delegados del Ministerio de Salud?

C.V: “No hemos podido hablar con ellos sin embargo les hemos puesto nuestros comunicados. El día de ayer el Colegio Médico de Antioquia emitió uno, esperamos la colaboración y contribución con mucha expectativa por parte del Ministerio de Salud con seguridad”.

Pronunciamiento de la ministra Corcho

Ante esta situación en el Bajo Cauca que parece agudizarse cada vez más, la ministra de Salud, Carolina Corcho se pronunció a través de redes sociales puntualizando que: “inaceptable vulneración a la misión médica que cuida la vida en el territorio”, cierro comillas. La ministra anunció además la coordinación con la Secretaría de Salud de Antioquia para el traslado de los pacientes afectados. Esta mañana la cuenta oficial de la cartera trinó: "desde el Ministerio de Salud hacemos un llamado para que paren los ataques y se activen todos los protocolos de protección humanitaria para la misión médica y servicios de salud ambulancias, hospitales y unidades sanitarias no pueden nunca ser objeto de ataques, viola los derechos humanos”.