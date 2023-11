Inició el proceso de liberación del padre de Luis Díaz

Noticias RCN confirmó que ya inició el proceso de liberación de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista colombiano Luis Díaz, que fue secuestrado el pasado 28 de octubre en Barrancas, La Guajira.

El jefe negociador del Gobierno en los diálogos con el ELN, Otty Patiño, dijo a este noticiero que el Ejército de Liberación Nacional contactó a las Naciones Unidas y a la iglesia católica para que comience el proceso de liberación que se daría en ese mismo departamento. “Eso está en manos de ellos y confiamos en que sea pronto (…) seguramente hubo problemas, pero la cuestión va por buen camino”.

Patiño aseguró que no creía que hubiera ninguna petición económica por parte del grupo guerrillero para entregar al padre del jugador.

Entre tanto, la Cruz Roja aclaró que no ha sido llamada para apoyar el proceso. “Hemos manifestado a las partes nuestra disposición (como siempre) en facilitar la operación, dada nuestra experiencia en la materia; sin embargo, no hemos sido contactados por las partes para participar. En ese sentido, no es cierto que haya un equipo de nosotros en La Guajira movilizándose con ese propósito”, explicó un vocero.

ELN no ha liberado a Luis Manuel Díaz tras 12 días de haberlo secuestrado

El ELN había dicho el fin de semana que no había liberado a Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, porque no tenían “garantías” debido a la presencia de tropas de las Fuerzas Militares que hacían labores de búsqueda en la región. Frente a esto, la respuesta de las autoridades fue hacer un reposicionamiento de las unidades desplegadas al sur de La Guajira.

“Las Fuerzas Militares, desde el momento en que se conoció la información del secuestro del Papá de Lucho Díaz, ha tenido claro que la prioridad es proteger y defender la vida del ciudadano. Desde las primeras horas de ayer se han brindado todas las condiciones y garantías para que el ELN permita el regreso a la libertad del Mane sin condiciones ni excusas y así ponerle punto final a este repudiable y triste episodio”, se lee en un comunicado.

ELN tiene a 32 personas secuestradas

A pesar de esto, han pasado 12 días desde que Luis Manuel Díaz y su esposa fueron secuestrados. Ella fue dejada en libertad horas después, mientras que él se ha mantenido en poder de la guerrilla colombiana, que también tiene privadas de la libertad a 32 personas más, entre ellas un odontólogo que fue abordado en Magdalena mientras llevaba a sus dos hijos al colegio. Los familiares de todas las víctimas piden su libertad.