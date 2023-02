La historia de Danna Chaves, la mujer que regresó de la muerte tras cuatro minutos

"Él me escribió por WhatsApp a decirme que de mañana no pasaba". 24 horas después de redactar esta amenaza las cámaras de una calle en Cajicá, captaron a Edwin Herrera, caminando hacia donde estaba Danna para demostrarle que estaba hablando en serio. Cuatro meses después esta sobreviviente recuerda exactamente cómo su expareja trató de matarla ese 15 de octubre del 2022.

“Yo vi el cuchillo, lo sentí en el estómago, él no me dijo nada, solo se me lanzó”, le dijo Danna a Noticias RCN.

La misma cámara muestra a un niño horrorizado que salió a buscar ayuda, pero mientras la gente reaccionaba, Danna recibió 28 puñaladas en diferentes partes del cuerpo. A sus 22 años, es de las pocas personas que puede decir cómo es volver de la muerte

“Llegué sin signos vitales a la Clínica San Luis, me subieron de una vez a cirugía y en esta mi cuerpo no aguantó y cuatro minutos y medio duré muerta. Mientras que el doctor avisaba que estaba en este estado, de un momento a otro respiré”, señaló.

De la relación que sostuvo durante cinco años con su agresor nació Salvador, el niño tiene un año de edad y según Danna, solo escuchar ese nombre le devolvió la vida.

“A mí me cuentan que cuando me decían Salvador, así se llama mi hijo yo abría los ojos y miraba a la gente fijamente. Yo siento que esa fue la fuerza que me dio, que no lo podía dejar solo”, destacó. Aunque la agresión la tomó por sorpresa, Edwin ya había tenido conductas violentas en el pasado, "para mí era normal que me pegara y otro día se portara bien", indicó.

Su recuperación ha sido un proceso doloroso, física y emocionalmente. “Estuve un mes y 15 días en hospitalización, me acuerdo que me hicieron la cirugía en el corazón y los órganos. Luego tuve una recaída, me hicieron algo en la bilis y después me trasladaron y me atendieron en Bogotá", precisó.

Edwin Andrés Herrera de 21 años fue capturado en flagrancia y condenado a 14 años, 10 meses y 23 días. Pese a ello, la defensa de Danna asegura que se dejaron por fuera algunos agravantes.

Saúl León, abogado defensor de Danna puntualizó que: “Consideramos injusto lo que allí se perpetró, fueron cerca de 28 puñaladas en un estado de indefensión en el que se encontraba Danna, en cuanto al código de procedimiento penal para una condena que sin duda podría superar los 30 años de cárcel”.

La condena fue apelada y deberá ser estudiada por un juez. Su caso no terminó en tragedia por milagro, pero espera que la justicia castigue de forma ejemplar a este hombre, que la atacó y amenazó con asesinar a su propio hijo.

