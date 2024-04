Grupo Energía advirtió que Bogotá necesita mejorar su infraestructura eléctrica para evitar racionamiento

El nivel de los embalses es crítico. Desde hace una semana, su capacidad de abastecimiento sigue descendiendo. Para recuperar la estabilidad, el Distrito puso en marcha el racionamiento de agua.

Crítica situación de los embalses

Desde el pasado 11 de abril se puso en marcha el corte del suministro de agua por nueve sectores en todas las localidades de Bogotá, a excepción de Usme. A partir de turnos rotativos cada 24 horas e iniciando desde las 8:00 a.m., las autoridades esperan que el consumo de agua se reduzca para que los embalses puedan retornar a su nivel normal.

Bogotá y algunos municipios de Cundinamarca son abastecidos por tres sistemas de embalses: Norte (Tominé y Neusa), Chingaza (Chuza y San Rafael), y Sur (Tunjos, Chisacá y La Regadera).

De la totalidad del abastecimiento, el Sistema Chingaza proporciona el 70%, mientras que el Norte y Sur ofrecen el 25% y 5% respectivamente.

Un día antes de iniciado el racionamiento, el Chingaza tenía apenas un almacenamiento de 16.63%, lo cual es alarmante teniendo en cuenta el papel que juega en el abastecimiento de agua. Con el paso de los días, el nivel se ha reducido, aumentando la alarma de quedar sin suficiente agua.

La crítica situación de los embalses no solamente repercute en los cortes de agua. La falta del recurso conlleva a consecuencias perjudiciales en el suministro de energía, abriendo la posibilidad al racionamiento eléctrico.

"Necesitamos seguir con las licencias para poder arrancar las líneas de transmisión": presidente de Grupo Energía

Para conocer más sobre este asunto, Noticias RCN habló con Juan Ricardo Ortega, presidente de la Empresa de Energía de Bogotá (GEB).

Ortega señaló que todas las termoeléctricas nacionales están funcionando, lo cual ayuda a que el suministro eléctrico no se vea comprometido: “en este momento los que más están ayudando son San Carlos e Ituango”. Si bien las termoeléctricas de Bogotá están bastante secas por la situación, el presidente señaló que el río Bogotá ha sido de gran apoyo para abastecer.

El presidente aseguró que, mientras las termoeléctricas antiqueñas puedan generar energía y apalancar al resto del país, puede haber cierta tranquilidad en el servicio de energía a nivel nacional. De igual forma, fueron claves las lluvias en Antioquia, las cuales permiten que las maquinarias puedan operar con facilidad.

En ese orden de ideas, Ortega señaló que aún no es necesario iniciar con el racionamiento de energía en Bogotá. No obstante, le recomendó a la población tomar medidas de pequeños ahorros con grandes beneficios, tales como optar por luces LED, no dejar la nevera abierta y reducir el uso de ciertos electrodomésticos.

“El reto para Bogotá está en dos años, si no logramos construir las líneas de transmisión. La demanda está creciendo”, explicó el presidente al indicar que es clave poner en marcha las conexiones con Antioquia y demás departamentos para mejorar el suministro de energía.

Para lograr esto, se requiere disponer de 25 meses para la construcción: “necesitamos seguir con las licencias para poder arrancar su construcción. Si no, en el 2026 vamos a tener problemas difíciles de resolver”.

Ortega se refirió sobre los proyectos habitaciones en curso, los cuales trabajan con capacidad condicionada de energía. Si la construcción de las líneas de transmisión no se ejecuta en los próximos años, la continuidad de las obras quedará en riesgo, debido a que no tendrán la suficiente condición eléctrica.

Asimismo, el presidente explicó que si Bogotá desea apostarle a la transición energética, son aún más necesarias las líneas de transmisión: “esa demanda va a hacer que el crecimiento no sea del 1% o 2% de la economía, sino crecimientos del 10% anuales. Eso requiere inversiones gigantescas en el sector”.

De igual forma, para que Bogotá quiera abrirse en el mercado de energías renovables, Ortega aseguró que se requiere contar con una infraestructura adecuada para atraer compradores.