Renunció Carlos Ramón González a la Dirección Nacional de Inteligencia, tras señalamientos en caso UNGRD

En la audiencia de imputación de cargos contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero, principales presuntos accionantes del entramado de corrupción que se tejió en el interior de la UNGRD, la Fiscalía señaló a Carlos Ramón González en el proceso judicial. Un día después, el presidente Gustavo Petro confirmó la renuncia del funcionario a su cargo como director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

De acuerdo con el mandatario, para el avance del caso y de las investigaciones correspondientes, "lo mejor es la separación de su cargo".

Al mismo tiempo, Carlos Ramón González, se pronunció:

Jamás he ordenado a alguien cometer delito alguno.

Presidente Petro aceptó la renuncia de Carlos Ramón González

Un día después de que la Fiscalía señalara al entonces director del DNI de presuntamente ser quien entregó las instrucciones para pagarles 4.000 millones de pesos a Iván Name y Andrés Calle, se confirmó su salida del Gobierno Nacional.

El jefe de Estado fue quien hizo el anuncio y explicó que "su cargo como responsable de inteligencia civil es incompatible con cualquier investigación judicial y con el mismo aparato de justicia".

En la publicación, a través de su cuenta de X, el presidente Petro, deijo que la decisión se habría tomado "para tranquilidad de fiscales y jueces, para su independencia y buen juicio y para la misma labor de defensa de los abogados de Carlos Ramón".

Carlos Ramón González se defendió de las acusaciones del caso UNGRD

En su cuenta de X, el exfuncionario se pronunció: Ante los recientes hechos relacionados con la UNGRD, me veo en la obligación de aclarar a la opinión pública que:

“Los recientes hechos relacionados con la UNGRD me veo en la obligación de aclararle a la opinión pública que mi inocencia es irrefutable. Jamás he ordenado a alguien cometer delito alguno. Mi historia de compromiso con el cambio y la transformación del país, hacia el progreso, la equidad y la justicia social. Ese ha sido y seguirá siendo mi principio. Y derrotero en los cargos que he ocupado en el Gobierno y en todas mis actuaciones", escribió.