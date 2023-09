Jhonier Leal reveló en una carta que su nuevo abogado lo hizo pasar por loco

Jhonier Leal, señalado de ser el presunto asesino de su hermano, el reconocido estilista Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández, envió una carta escrita con su puño y letra a la juez 55 de control penal que lleva su caso, para manifestar su descontento por la designación de un nuevo abogado defensor, tras la renuncia irrevocable de Ana Julieth Velásquez.

En la carta conocida por NoticiasRCN.com, Leal expuso los argumentos por los que está en desacuerdo con el abogado de oficio que lo representaría de ahora en adelante.

Jhonier Leal aseguró que se trata del mismo abogado que ya lo representó en una oportunidad y que en este momento le estaría recomendando acceder a "una nulidad por falta de defensa técnica", una opción a la que se opone.

Leal aseguró que esa misma defensa ya le había sido designada en una oportunidad, y que, sin su consentimiento, lo hizo pasar por loco:

El abogado me fue designado anteriormente, y en medios y sin mi autorización manifestó que yo estaba loco

La inocencia se le sale de las manos a Jhonier Leal

Al parecer, la presunción de inocencia del crimen se le estaría saliendo de las manos a Jhonier Leal. En la carta que escribió en el interior de su celda en la cárcel La Picota de Bogotá, aseguró que no cuenta con los testigos ni con los peritos que requiere para concretar su estrategia de defensa.

Tal como lo expuso en la audiencia donde renunció su abogada, no tiene los recursos económicos ni el apoyo para costear los gastos que implica tener un abogado privado y la contratación de peritos internacionales para continuar avanzando en el caso, por lo que no habría tenido otra opción que seguir los canales regulares del proceso y aceptar la representación de un abogado de oficio.

Leal explicó cuál es su situación en este momento, respecto a su defensa y al rumbo de su futuro:

"Respecto a algunos testigos, quiero contarle que los han amenazado con llamadas y en redes sociales, por lo cual no vendrán porque les da hasta miedo denunciar. Se cuenta con los peritos, (...) pero no se reunió el dinero para pagar sus informes y los viáticos. Anteriormente, contaba con peritos nacionales, pero me dieron la espalda por amenazas porque les dijeron que tal vez perderían sus trabajos".

Ahora no tengo peritos. No cuento con todos los testigos

Jhonier Leal reconoció que será condenado

La defensa de Jhonier Leal por el crimen de Mauricio Leal y Marleny Hernández parece estar en la cuerda floja. De acuerdo con las líneas que escribió en una carta para manifestar la inconformidad con el abogado de oficio que le fue asignado, expuso que lo requerido en el proceso para demostrar su presunta inocencia se le estaría saliendo de las manos.

Se refirió a amenazas de quienes estarían de su lado en el proceso judicial en su contra, a dineros que le fueron prometidos y que nunca llegaron y, nuevamente, a la falta de garantías y maltratos de los que habría sido víctima estando privado de libertad. Esta última apreciación fue expuesta directamente a la juez en una audiencia, donde ella le explicó que sus argumentos no correspondían a este tipo de aseveraciones.

Finalmente, en el último párrafo de su carta reconoció que pagará una sentencia en la cárcel:

Yo sé que seré condenado (...) ojalá se haga justicia de verdad

