Renunció la abogada de Jhonier Leal y le será asignado un defensor de oficio

En horas de la mañana de este 1 de septiembre, en medio de una audiencia que corresponde a las sesiones de juicio oral por el crimen de su hermano Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández, la abogada defensora de Jhonier Leal renunció al caso.

La renuncia de la defensa sería de carácter irrevocable. Los argumentos que expuso Ana Julieth Velásquez para renunciar al cargo tendrían que ver, según sus propias palabras, con la falta de garantías dentro del proceso judicial.

He tomado la decisión de presentar la renuncia a la defensa del señor Jhonier Leal (…) al renunciar al maltrato, la falta de garantías, y la manera despectiva en la que se me ha tratado dentro esta causa penal

Tras la decisión de la defensa, Jhonier Leal aceptó que se le asignara un abogado de oficio para continuar el proceso judicial.

La situación que detonó la renuncia de la abogada Ana Julieth Velásquez tendría que ver con la pasada diligencia que estaba fijada para el 30 de agosto y que fue aplazada por una incapacidad médica de la defensa de Jhonier Leal.

La juez 55 penal con función de conocimiento informó que el despacho había recibido sobre las 7:30 a.m. un correo electrónico de la defensora manifestando que estaba "indispuesta por una condición crónica que padece".

La diligencia se reprogramó para este 1 de septiembre, al finalizar su incapacidad médica. Sin embargo, en vista de las reiteradas ausencias por situaciones de salud en las últimas audiencias, la Fiscalía solicitó investigar con Medicina Legal las condiciones de salud de la defensa de Jhonier Leal y la veracidad de las incapacidades.

En medio de su intervención, Velásquez se refirió a su situación de salud:

En medio de la diligencia que fue asistida por Ana Julieth Velásquez, pese a haber hecho pública su renuncia, Jhonier Leal tuvo derecho a la palabra y, al igual que su defensa, habló de la falta de garantías.

Al mismo tiempo, al ser cuestionado sobre la decisión de su defensa y el rumbo de su causa, solicitó la asignación de un abogado de oficio:

Lamentablemente no gozo de una buena posición económica y no tengo otra salida. Me toca aceptar la defensa de un abogado público y que la Defensoría del Pueblo me lo asigne lo más pronto posible