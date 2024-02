La trampa: una cita de trabajo terminó en un abuso sexual que se convirtió en una obsesión

En Noticias RCN le pusimos la lupa a las trampas de servicios, negocios y trabajos en las que han caído muchos colombianos, donde no solo han sido estafados, sino extorsionados y hasta abusados sexualmente. Una práctica criminal que no da tregua.

Buscar un mejor futuro y progresar eran las ilusiones de una joven que para proteger su identidad se identificará como Laura. Salió de su pueblo en el departamento del Tolima cuando tenía 18 años y decidió enfrentar la vida en Neiva.

“Me puse a trabajar independiente, oficios varios, que es ir a arreglar apartamentos. Me iba bien porque a veces me escribían universitarios para que yo les arreglara los apartamentos; había universitarios que le pagaban a uno cien”, contó Laura.

Laura ofrecía los servicios de aseo, a través de las redes sociales. El 29 de julio de 2022 un mensaje llegó a su celular:

Me escribieron que si podía ir a arreglar un apartamento, yo les dije que sí, me preguntaron que cuanto cobraba, yo le dije depende del oficio.

Como otras veces, acudió a la cita, esta vez en un centro comercial. “Me escribieron y me dijeron que subiera al segundo piso, que había una puerta”. Laura cumplía las instrucciones que supuestamente una mujer le escribía a su WhatsApp.

A las 10:53 de la mañana supo que no existía dicha contratista, cayó en una trampa, un hombre con un arma de fuego la intimidó y abusó de ella.

La cita de un inminente abuso sexual

Cuando Laura llega al lugar, tomando al pie de la letra las indicaciones de su supuesta empleadora, pero sale un hombre le coloca un arma de fuego en la cabeza y posteriormente la abusa sexualmente, le roba su celular y 20 mil pesos en efectivo.

“No sé ni donde saque fuerzas para decirle a un celador lo que me había pasado y lo que más rabia me dio fue que el tipo iba saliendo como si nada, hubiera pasado como si no hubiera hecho nada y salió a correr”.

Días después de los hechos, el teléfono celular que el agresor le había robado a Laura, apareció en el municipio de Suaza, a tres horas por carretera desde Neiva. Una persona lo había comprado en el mercado ilegal

“Una vez esta persona me da la información de cómo llegar al establecimiento en el cual había comprado el celular de la víctima, procedo a desplazarme hasta allí tomando contacto directo con el negociante que compró y posteriormente vendió el celular”, explicó Marilin Castañeda. Patrullera de la Sijín de la Policía que se apersonó del caso.

Quien compró y vendió el celular se percató de tomar una foto a la cédula de quien se lo ofreció, casualmente esta negociación se dio dos horas después del momento en que Laura cayó en la trampa.

Otra de las pruebas clave fueron los videos de las cámaras de seguridad de la parte interna y externa del establecimiento, donde se logró establecer que el indiciado llegó al centro comercial sobre las 8:05 de la mañana y los hechos se cometieron a las 11:00 de la mañana.

La obsesión por capturar al violador de Laura

Castañeda se enfrentaba a un reto, desde ese momento su foco era llevar al agresor ante la justicia. Esto se convirtió en su obsesión y en el comienzo de una sigilosa investigación.

Después de estudiar detalladamente cada una de las pruebas, llegó el día en el que lo observó salir del conjunto residencial y supo que se trataba de él, “correspondían sus características a la persona que yo estaba buscando, en ese momento le informo al compañero que se encontraba conmigo”.

“Cuando me llamó Marilin estaba con mi tía y el video me lo enviaron, sentí un alivio porque dije, ya lo capturaron ahorita llega lo más duro, las audiencias, porque uno tiene que ver a la persona ahí y esa persona lo ve a uno”, dijo Laura cuando se enteró de la captura de su abusador.

Puesto ante la justicia, el sujeto evadió varias audiencias con la excusa de no tener un abogado de confianza, pero en noviembre de 2023 a la juez del caso se le acabó la paciencia

El cotejo de ADN del material biológico encontrado en el lugar de los hechos, con el de la persona capturada, fue la prueba reina en este proceso.

El acusado se enfrenta a una pena superior a los 20 años de cárcel. Laura intenta olvidar este difícil momento y sus ilusiones ahora son más grandes, quiere triunfar y regresar algún día a esa tierra de donde una falsa promesa de trabajo la hizo salir.

Capítulo 3: Un árbitro y un carpintero que se salvaron de caer en la trampa del falso servicio