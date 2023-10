Luis Alfredo Garavito: abominable confesión de los sanguinarios crímenes que cometió

24 años después de haber sido capturado murió Luis Alfredo Garavito, el asesino en serie más sanguinario de la historia de Colombia. La tarde de este 12 de octubre se conoció su deceso. Fueron 172 los crímenes de niños confirmados a manos de 'La Bestia', un psicópata que entre 1992 y 1999 raptó, abusó y asesinó a decenas de menores por placer, según los investigadores que estuvieron a cargo del caso ára esa época.

Noticias RCN fue el primer medio de comunicación en obtener una entrevista inédita con el monstruo Garavito desde la cárcel de Valledupar donde cumplía una condena de 40 años.

Luis Alfredo Garavito reveló detalles de su vida y de su infancia. Contó con naturalidad cómo llegó a ser un infanticida serial y las razones que lo hicieron cometer los asesinatos más crueles y sanguinarios de niños en el país.

La historia de Garavito marcó un antes y un después en Colombia. La aberración humana en su máxima expresión quedó detallada en cada una de las palabras de su confesión. Tenía intactos los recuerdos de cada uno de los homicidios. Las fechas en las que cometió los crímenes y los lugares donde ocultó los cuerpos hacen parte del abominable repertorio de 'La Bestia'.

La infancia de Luis Alfredo Garavito

"Mi nombre es Luis Alfredo Garavito Cubillos (...) Mi infancia transcurrió de forma muy difícil. Yo volvía constantemente a esas imágenes tan dolorosas cuando mi padre golpeaba a mi madre y la arrastraba por el suelo. Era muy doloroso. Yo tenía 3 años. Le tenía miedo y me escondía debajo de la cama. Tenía una correa que nunca voy a olvidar", así comenzó el relato del hombre que violó y asesinó, según las autoridades a más de 200 niños, incluso la cifra podría alcanzar las 300 víctimas.

Tras vivir una infancia dentro del contexto del maltrato, Garavito, en plena adolescencia se dio cuenta que tenía tendencias hacia su mismo sexo: "Yo descubro mi tendencia homosexual porque aunque sentía atracción por las mujeres, sentía mucha más atracción por los hombres. Yo veía un joven de 13 o 14 años y yo sentía inconscientemente que ese niño a mí me gustaba. Yo lo acariciaba, pero yo no entendía qué me pasaba. A los 12 años tuve una relación sexual con este niño y eso para mí fue muy placentero".

En su relato confesó que un año después de haber tenido este primer encuentro sexual con otro niño, fue abusado:

"A los 13 años fui víctima de violación por parte del mejor amigo de mi hogar. Un hombre muy religioso. Viví tortura psicológica, yo sufrí de golpes y mordeduras en varias partes del cuerpo, pero es algo que no quisiera recordar. Fue la misma persona la que me hizo todo eso.

Fue un sacerdote del pueblo

Según Garavito su historia de vida tuvo un punto de inflexión después de este abuso. Un hecho del que no tuvieron conocimiento sus hermanas, su familia, solo hasta que fue capturado, en la cárcel se los hizo saber.

Desde que este sacerdote supuestamente lo abusó, hasta que cometió el primer crimen, pasaron muchos años. Pero de acuerdo con su confesión hubo una situación que lo llevó a convertirse en la persona que cometió con frialdad los homicidios más crueles antes conocidos.

Así Luis Alfredo Garavito se convirtió en un monstruo

En palabras de 'La Bestia' su mente criminal se activó en un momento exacto de su vida que recordaba con claridad.

Cuando financio a unos sicarios y mando a matar a esta persona (sacerdote), perdí el control. Al año completico empezaron los homicidios.

"El problema mío era el licor, cuando yo me pasaba de copas, perdía el control de mi vida, me volvía una persona díscola, sin control".

Después de este episodio de su vida, Garavito comenzó a instruirse en un mundo oscuro y complejo. "Yo ya estaba enfocado en los libros de esoterismo y magia negra. Leí un libro de Hitler y eso me llevó a identificarme mucho con ese personaje. En un libro de magia negra leí cómo funcionaba la tabla ouija y comienzo a meterme en las profundidades del satanismo".

"En esa obsesión por dinero y poder hago un pacto con el diablo".

Con claridad el infanticida más cruel de todos los tiempos contó cómo entregó su alma al diablo. "Se me paran los pelos y oigo una voz que me dice que qué quiero y le digo, quiero poder, y me dice que si quiero servirle y le digo que sí, que le vendo el alma al diablo".

Dijo que en ese momento sintió que algo lo poseía. "Ahí es donde sentí que tenía que irme a Jamundí y allí cometí mi primer homicidio".

¿Cómo Luis Alfredo Garavito escogía a sus víctimas?

Disfrazado de cura, como falso funcionario de una fundación y de distintas maneras confesó que accedía a sus víctimas.

"Yo llegaba a un lugar en el que no me conocían, llamaba a un menor de edad y le ofrecía algo. Ahí comienzo yo a orquestar todo".

Las zonas clave para seleccionar a sus víctimas era donde podía encontrar a niños entre los 7 y 16 años. "Terminales, en la calle en un centro comercial".

Cuando se le acusaba de que en los terminales acechaba a sus víctimas dijo: "Casualmente yo llegaba de un viaje y había una víctima y me la llevaba con engaños".

Un niño en un semáforo. Le echaba mano, lo convencía, le ofrecía dinero. Si la persona es convincente se lleva al menor y hace lo que tiene que hacer.

"Eran niños de clase 2, o niños que están por ahí y que les gustaba trabajar".

Dentro de sus confesión, Garavito aseguró que nunca abusó a sus víctimas. "Sí cometi los homicidios, pero no violé a ninguna víctima".

Bajo el argumento de que sufría de disfunción eréctil, aseguró que no abusó a los menores. Sin embargo, Noticias RCN conoció el testimonio de una de sus víctimas. Un niño que se salvó de morir a manos de Garavito y pudo contar su desgarradora historia.

