Las pistas clave que llevaron a la captura de los presuntos feminicidas de Valeria Valencia

El feminicidio de Valeria Valencia, a escasos metros de un centro comercial en Cali, es uno de los lamentables casos que estremecieron al país por la sevicia con la que fue perpetrado. 19 puñaladas en distintas partes del cuerpo acabaron con la vida de la estudiante de tan solo 18 años, en un lugar público y bastante transitado de la ciudad, sobre las 9:00 p.m. del 23 de marzo.

Los investigadores de la Sijín y la Fiscalía lograron ubicar a una pieza clave en este presunto feminicidio. La prueba reina de este caso coincide con la identidad de los principales sospechosos, la versión de la familia de la víctima y el material probatorio que fue recolectado desde que inició la investigación: redes sociales, mensajes de texto, la sim card del celular de Valeria y un testimonio que permitieron emitir la orden de captura contra dos sujetos de nacionalidad venezolana.

La orden judicial se materializó en tiempo, lugar y circunstancias distintas. Los presuntos responsables del feminicidio de Valeria Valencia fueron capturados en mayo.

Capturados presuntos feminicidas de Valeria Valencia

El primero de ellos, quien sería el cómplice, bajo engaño sacó a la joven de su casa para presuntamente llevarla al lugar donde fue asesinada. Esta persona, amigo del exnovio de la víctima, fue capturada en el barrio Florencia de Cali, el pasado 12 de mayo.

Nueve días después de la detención del presunto cómplice, se logró la captura de la expareja de la joven, el posible autor material del feminicidio. Este sujeto fue detenido en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, el pasado 21 de mayo.

Los investigadores le siguieron el rastro al presunto cómplice, quien habría llevado a Valeria en una moto hasta el lugar del crimen. Mientras que para dar con la ubicación del exnovio, fue rastreada la sim card del celular de la víctima con la que, después del homicidio, el sujeto intimidaba por mensajes de texto y redes sociales a la familia y al círculo cercano de Valeria.

Una vez se logró la detención de estos dos sujetos, se procedió al traslado del exnovio de la víctima a la ciudad de Cali, donde iniciaron las diligencias judiciales.

En los últimos días, se desarrolló la audiencia de imputación de cargos por el delito de feminicidio agravado contra Valeria Valencia, donde los capturados no aceptaron los cargos.

Sin embargo, la Fiscalía y la defensa de la víctima tienen en su poder importante material probatorio que podría esclarecer el feminicidio de la joven caleña.

¿Quiénes son los presuntos feminicidas de Valeria Valencia?

El exnovio de Valeria, de nacionalidad venezolana, había llegado hace aproximadamente un año al barrio Belisario Betancourt de Cali, a escasos metros de su casa.

Aunque para su familia no era bien visto que Valeria frecuentara a esta persona, ella insistentemente argumentaba que él y su amigo eran “muy buena gente”. Con el paso de los días, se fue dando una relación entre ambos. Pese a que no era una persona confiable para ellos, decidieron aceptar que lo intentara y que se diera cuenta de que no le convenía. Pero de un momento a otro, todo cambió y Valeria le dijo a su tía “yo ya no quiero tener nada con ese hombre”. Al preguntarle qué había pasado, solo le dijo que era celoso.

Este hombre se dedicaba al trabajo informal, se disfrazaba de personajes de terror y asistía a eventos deportivos y culturales de la ciudad para recibir dinero a cambio de fotos.

Pero esta persona tendría un oscuro pasado no solo en su país, sino también en Ecuador.

"Está relacionado con otros dos hechos de feminicidio, uno en Venezuela en el año 2014 y otro en Ecuador en 2017", indicó Daniel Gualdrón, de la Policía de Cali.

NoticiasRCN.com tiene en sus manos el caso de una presunta víctima de la sevicia y crueldad de este hombre. Se trata de una sobreviviente de un ataque similar al de Valeria. Este hecho habría ocurrido en Obando, Valle del Cauca.

Por otro lado, está el presunto cómplice del crimen. Esta persona era la pareja sentimental de una de las mejores amigas de Valeria. Él habría llamado a la joven para pedirle que le hiciera el favor de buscar a su hija, a quien ocasionalmente ella cuidaba, porque él y su pareja no podían. Pero cuando la víctima salió de su casa para traer a la bebé, fue vista salir del barrio con él y su amiga.

Una de las pruebas que maneja la Fiscalía es que la joven llegó al lugar donde la esperaba su exnovio, con quien sería el cómplice del hecho.

Tras cometerse el asesinato de Valeria estos dos sujetos huyeron de la zona. Incluso se conoció que, poco antes del crimen, habían sacado la ropa y algunas pertenencias de lugar donde residían.