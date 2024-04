Liverpool tomó decisión con Mohamed Salah tras su 'encontrón' con Klopp

El futuro del Liverpool en esta temporada parece estar ya sentenciado. El cuadro donde milita el colombiano Luis Díaz ha sumado una serie de resultados negativos en las últimas semanas que lo han llevado a despedirse del sueño de liga y de torneo europeo.

Como si fuera poco, los malos resultados también han llevado a que las relaciones en el camerino no estén del todo bien. Así por lo menos quedó en evidencia el pasado fin de semana cuando el entrenador Jürgen Klopp tuvo un fuerte cruce en pleno campo de juego con la máxima figura, Mohamed Salah.

El entrenador alemán no alineó a Salah como titular sorpresivamente y al momento en el que decidió ingresarlo, sobre el minuto 75’, parece que el egipcio no estuvo muy contento, pues le reprochó frente a todas las cámaras e incluso Darwin Núñez tuvo que intervenir en la escena para que no pasara a mayores.

La decisión del Liverpool con Salah

Ahora bien, tras este encontrón de los dos referentes, este lunes salió a la luz la decisión que se habría tomado en Anfield al respecto de Salah, aún cuando le han llovido miles de críticas por su pelea con Klopp en el partido del sábado frente a West Ham (2-2).

De acuerdo con el medio 'The Athletic', Liverpool quiere contar con su gran figura para la primera campaña de Slot al frente del banquillo.

“El atacante de 31 años se acerca a los últimos 12 meses de su contrato y se ha especulado cada vez más con su salida. Pero Salah no ha dado indicios de querer salir, lo que casa con el deseo del Liverpool, y se prevé que permanecerá en Anfield”, apunta el periodista David Ornstein.

Y es que a pesar del interés desde otros países por contar con Salah, en Inglaterra han considerado que aún le queda mucho fútbol por dar y por ello se alejaría de las exóticas ofertas que le han hecho.

“Si bien su interés no ha desaparecido, es menos agresivo que cuando la SPL (Saudi Pro League) estaba invirtiendo fuertemente en nuevos fichajes el verano pasado y Al Ittihad apuntaba a Salah para ayudar a encabezar su campaña en la Copa Mundial de Clubes”, apunta The Athletic.

Foto: AFP

¿Qué viene ahora para el Liverpool?

A pesar de que aún tiene chances de conseguir el título de Premier League, es un poco complicado.

Los de Klopp marchan terceros con 75 unidades, a cinco del líder Arsenal. El equipo de Anfield tendrá que sumar los nueve puntos restantes y esperar un milagro, el cual consiste en que, tanto los gunners, como el Manchester City (segundo en la tabla) pierdan puntos importantes.

Los tres rivales que le quedan al Liverpool son: Tottenham, Aston Villa y Wolves.