“Que se hubieran desquitado conmigo, no con mi bebé”: mamá de Dilan Santiago Castro

Bogotá y el país están de luto tras conocerse la noticia del fallecimiento de Dilan Santiago Castro, un niño de apenas 2 años que había desaparecido de su casa, en Usme, en extrañas circunstancias el pasado 6 de febrero.

En horas de la mañana de este 10 de febrero las autoridades confirmaron el hallazgo del cadáver del menor. Fue encontrado por un trabajador de la zona en un cultivo de papa.

“Es encontrado el cuerpo del menor a un kilómetro, aproximadamente, de distancia del lugar donde residía”, detallaron las autoridades.

Por el momento se desconocen las causas de la muerte de Dilan Santiago Castro, y Medicina Legal entregará próximamente un reporte detallado sobre lo sucedido. Según información preliminar, el cuerpo fue encontrado sin signos de violencia.

“Al momento no presenta señales de violencia. Por parte de nuestra policía judicial se inicia un plan metodológico, el cual posteriormente será Medicina Legal quien dictamine las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en las que falleció”.

Noticias RCN pudo hablar con la mamá y abuela del niño, quienes aseguraron que el cadáver fue encontrado semidesnudo, es decir, sin la ropa de la parte posterior de su cuerpo.

"Se hubieran desquitado conmigo, no con mi bebé": mamá de Dilan Castro

“El niño estaba la mitad desnudo. No sabemos nada más”, manifestó Blanca Nubia Joven Arayón, abuela de Dilan Santiago.

Por su parte, la mamá del menor, Darly Julieth Rivas Joven, detalló que no pudo ver el cuerpo del niño.

“No pude mirar a mi bebé. Lo único que digo es que a la persona que haga eso, que eso no se hace, eso no se le hace a una persona inocente”.

“Si se querían desquitar que se hubieran desquitado conmigo, pero no con mi bebé”.

Conmoción por muerte de Dilan Castro en Bogotá

Habitantes de la zona están conmocionados y aseguran que en años no se había registrado un hecho similar. “Nos parece muy repugnante este caso, nunca se había visto, o en la edad que tengo y llevo viviendo acá, nunca se había visto. La verdad es terrible lo que pasó”, expresaron.