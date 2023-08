Así transcurrieron las marchas de la oposición por la crisis de violencia y los escándalos del Gobierno

Este miércoles 16 de agosto, Colombia vivió una nueva jornada de manifestaciones en las principales ciudades del país. Sectores de oposición al gobierno de Gustavo Petro salieron a protestar contra las reformas y la situación de orden público.

La movilización tuvo dos pilares fundamentales: oponerse a la violencia y rechazar el momento complejo que vive el país, tras el escándalo de corrupción en el que está involucrado Nicolás Petro, hijo del presidente.

“Me siento muy colombiana y me duele todo lo que está pasando. Me duele lo que les pasa a los policías, y no tengo familiares policías. Me duele lo que les pasa a los taxistas. Me duele lo que nos pasa a todos los colombianos”, expresó Luz Marina Jaramillo.

Los paisas expresaron su descontento con los escándalos que rodean el actual gobierno.

“Están haciendo todo lo contrario. Corrupción, mermelada. La inconformidad es mucha”, afirmó Carlos Julio Zapata.

Los mensajes en pancartas reflejan inconformismo, y espera del cumplimiento de los compromisos hechos.

“Tenemos que unirnos esperar que las leyes actúen como deben para destapar esta corrupción tan grande”, dijo Carlos Vásquez.

La movilización en Medellín salió del cruce de la Oriental con La Playa, hasta el Parque de Las Luces, los paisas caminaron aproximadamente cuatro kilómetros. En Cali la marcha salió sobre las 11 de la mañana desde el Parque de Las Banderas con rumbo al centro de la ciudad. Por su parte, en Bogotá las movilizaciones culminaron en la Plaza Bolívar.

Diego Molano marchó en Bogotá

Diego Molano, candidato a la Alcaldía de Bogotá, asistió a la marcha. El exministro de Defensa compartió el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter.

"¡Marcho por Bogotá! Marcho por nuestra democracia y nuestros soldados y policías. Marcho por los héroes de la reserva y veteranos. Marcho para que el presidente Gustavo Petro responda por la presunta entrada de dineros ilícitos a su campaña", dijo.

¿Qué dijo Gustavo Petro de la marcha?

"Nadie les impedirá marchar. Pero yo marcharía no para impedir el cambio sino contra la corrupción y la impunidad", dijo el presidente en sus redes sociales.