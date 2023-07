Máximo Noriega renunció a la Colombia Humana, ¿por qué?

El mismo día en que Nicolás Petro y Day Vásquez fueron capturados por la Fiscalía General de la Nación, Máximo Noriega intentaría inscribir sin éxito su candidatura a la Gobernación de Atlántico y es que Colombia Humana tomó una dura decisión para él.

La decisión contra la candidatura de Máximo Noriega a Gobernación del Atlántico

Resulta que al reconocido líder político en el Atlántico le fue retirado el aval de Colombia Humana. Se conoció un documento en el que se confirmó el hecho:

“El suscrito delegado del secretario general y delegado del movimiento Colombia Humana ante el Pacto Histórico, comunico mediante el presente que se revoca el aval para la elección popular a la Gobernación del Atlántico, del señor Máximo José Noriega Rodríguez”.

Debido a esto, la Registraduría Nacional del Estado Civil no permitió que Noriega efectuara el registro en su plataforma, ya que el aval no tenía validez. Fue anulado en horas de la tarde del mismo sábado por Eduardo Rafael Noriega, quien firma el documento.

“Ahora que ya me voy a inscribir, me llega una resolución firmada no por el secretario general Hincapié, sino por Eduardo Noriega, que es el personaje, al lado de Agmeth Escaf, que no quiere un candidato alternativo, sino solamente la candidatura de Eduardo Verano y Alfredo Varela. Está obsesivo en que no quiere, y violentando la Constitución me revoca el aval”, dijo Máximo Noriega.

Máximo Noriega renunció a Colombia Humana

Posteriormente, anunció su renuncia al partido y aseguró que presentará denuncias tas habérsele retirado el aval por parte de Colombia Humana.

“Se me hace una acción agresiva, burlesca y humillante. Eso es inconcebible, no se puede admitir con ninguna persona”, añadió.

No obstante, manifestó que su esposa Claudia Verónica Patiño será la candidata a la Gobernación de Atlántico por Fuerza Ciudadana.

Colombia Humana argumentó la decisión “teniendo en cuenta que las agrupaciones políticas que conforman el Pacto Histórico adoptaron la decisión de abstenerse políticamente de apoyar cualquier candidatura al cargo de gobernador en el departamento del Atlántico”.