Milagro antes de nacer: la esperanza y fe en manos de una riesgosa operación

En Noticias RCN conocimos la historia de un milagro que nace desde las entrañas y que, por voluntad de Dios, la vida, se repite en una clínica de Bogotá.

Para una mamá el más grande amor, el indescriptible, es el que se siente cuando la vida toma forma en su cuerpo. Siempre se busca que la dulce espera no cambie por amargas noticias que pueden quebrar el alma.

“Lo desalentador fue cuando a mí me dijeron que no iba a caminar, que si no se operaba antes de tiempo perdía la movilidad, que iba a hacer chichi directo, popó directamente, o sea, que la tenían que ayudar”, relató Angie Paola Hoyos, una joven de 20 años que es vendedora ambulante en Montería.

En un momento lo que más deseaba era devolver el tiempo: “No me daban respuesta de nada sino siempre lo mismo, que abortara”.

Catalina, su bebé, fue diagnosticada con mielomeningocele o espalda bífida. Su destino parecía ser un camino en discapacidad, pero la salvación apareció en forma de médico.

La lucha por la vida ante de nacer

Es bogotano, tiene 51 años, es pionero y una autoridad mundial en la cirugía fetal: el doctor Mauricio Herrera opera bebés en el vientre de sus mamás, es la lucha por la vida, antes de nacer.

Dirige el departamento de Medicina Materno Fetal de la Clínica Universitaria de Colombia y el Centro Internacional de Cirugía y Terapia Fetal.

“No te imaginas cómo malformaciones o alteraciones de los bebés acaban hogares, se terminan separando porque no hay otra alternativa y van a tener que cuidar el bebé durante toda su vida y estamos mejorando esa posibilidad. A eso he dedicado mi vida”.

Para Angie Paola fue una luz de esperanza: “Como ya digo tengo la oportunidad con el doctor Mauricio Herrera, ya vamos a ir yo pongo la fe en él, que vamos a salir de esto”.

A las 27 semanas de gestación llegó el día clave para Angie y Catalina, y para toda su familia. Esta joven madre encomendó a Dios y a las manos del doctor Herrera, la vida de quien más ama.

Por su parte, él se preparó con fe y con un el traje que parece darle un poder que muchos quisieran tener: el de salvar y mejorar vidas.

El milagro empezó con un equipo especialistas, anestesiólogos, instrumentadores y enfermeros, todos volcados para que Catalina dejara atrás su limitación.

“En este caso hicimos una técnica abierta en donde lo que hacemos es abrir el útero por una técnica muy específica y yo creo una técnica que se llama jumping technical en español es saltar, jumping. Yo cambio la posición del bebé y lo hago como brincar dentro del útero para acomodarlo en un sitio específico y eso es lo que ha sido el secreto o uno de los secretos de la técnica quirúrgica y por eso tiene tan buenos resultados”, explicó el doctor Herrera.

Dos vidas, dos destinos, que quedaron en manos del doctor Mauricio Herrera.