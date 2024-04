“Debemos reconocer que muchas personas se movilizaron”: Laura Sarabia sobre marchas del 21 de abril

En el marco de la jornada de movilizaciones que se llevó a cabo este 21 de abril en varias ciudades del país, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, se refirió a lo ocurrido en las diferentes calles de Colombia.

“Hoy debemos tener la grandeza de reconocer que muchas personas se movilizaron, que lo hicieron con todas las garantías y pudieron expresar su descontento”, manifestó Sarabia.

El llamado a la reflexión de Laura Sarabia

Dicho lo anterior, la directora del Dapre hizo un contundente llamado al Gobierno para reflexionar por los masivos llamados desde las distintas ciudades en contra de algunas políticas de la administración del presidente Gustavo Petro.

Esta es una semana que como Gobierno debemos afrontar en reflexión y autocrítica

Sus palabras generaron todo tipo de reacciones en redes sociales, a favor y en contra de lo dicho. Algunos aplaudieron la reflexión de la directora del Dapre, mientras que otras personas la criticaron.

Una de las peticiones más hechas en su publicación es que el presidente “Petro la escuche”.

Presidente Gustavo Petro habló sobre manifestaciones del 21 de abril

Es de señalar que en horas en horas de la mañana de este 21 de abril, el presidente Gustavo Petro dio una bienvenida a las marchas. Agregó haberle solicitado al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa “brindar todas las garantías” para que la jornada de movilizaciones transcurra con normalidad.

Para que la gente se movilice y se exprese con toda la libertad

Sin embargo, sobre las 11:00 de la mañana, cuando un número importante de ciudadanos se habían volcado ya a las calles para protestar en contra de algunas de las políticas de su administración, compartió un video acompañado con el texto: “la clase dominante”.

Se trata de un fragmento en el que se ve a Jaime Garzón, el humorista político asesinado en 1999, en el que hace una crítica sobre las manifestaciones del momento.

Esta publicación recibió, al igual que la de Sarabia, varios comentarios a favor y en contra. Entre ellos:

“Si ya no hay respeto –en este caso, por muchos ciudadanos–, ya no queda casi nada”, decía uno; “yo voté por usted, pero hoy me encuentro marchando contra su Gobierno corrupto”, mencionaron en otro”.