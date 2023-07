El drama de una mujer que recibió amenazas de muerte por parte de su novio

Una mujer recibía fuertes amenazas vía celular y luego descubrió que quien le enviaba los mensajes de texto era su propio novio. Contó todo lo que sufrió, mientras en el país se encienden las alarmas por el aumento de casos de violencia en contra de las mujeres.

“Diciéndome que me iban a matar, que me iban a echar ácido y que no saliera más a la calle porque ya sabía lo que me iba a pasar”, relató la mujer.

Son impactantes las amenazas que, en el mejor momento de su vida, comenzaron a llegar al celular de esta mujer de 32 años. Las dudas aumentaban su angustia y la llevaron a presentar el caso ante las autoridades.

“Procedo a solicitar una medida de protección ante la Fiscalía porque no sé de qué más puede ser capaz esta persona”, agregó la víctima.

Todo dio un giro inesperado cuando las investigaciones arrojaron que el autor de las amenazas era quien menos lo esperaba: el novio de la víctima, y con el que llevaba 5 meses de relación.

“Lo aceptó, pero creo que de cierta manera lo normalizó y simplemente quiere pasar la página”, profundizó la mujer.

A pesar de las pruebas presentadas, el caso parece ir lento, pues el agresor anda como si nada, situación que enciende nuevamente las alarmas ante el inminente riesgo que enfrentan cientos de mujeres en el país.

Francisco Bernate, abogado penalista, dijo: “Estos significa que no habrá prisión. Es un asunto muy lamentable que se agrava por el hecho de que ellos legalmente no son entendidos como una familia”.

A ello se le suman las serias afectaciones psicológicas en la víctima, a quien en este caso le ordenaron una incapacidad médica de 20 días por depresión grave.

