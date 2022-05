“No me importa el qué dirán”: mujer fotografiada en el Metro de Medellín amamantando a su bebé

En los últimos días, el Metro de Medellín fue viral en redes sociales por responder un trino en el que un hombre cuestionaba a una mujer por amamantar a su bebé en uno de los vagones del tren. Desde la cuenta de Twitter del Metro condenaron la actitud del usuario con un claro mensaje, causando así la reacción comunidad internauta.

“Al día siguiente me levanté y como a las 5:30 empezaron a llegarme los mensajes: ¡eres famosa! y yo dije ¿cómo así?”, señaló Yecsa Sánchez, mujer a la que fotografiaron en el Metro dándole de comer a su bebé.

El trino y la respuesta del Metro

Y es que más de 2.500 comentarios y 1.154 retweets, tuvo la foto de Yecsa amamantando a Emiliano, su bebé de siete meses. Sin embargo, la respuesta de la entidad fue la que las personas aplaudieron e hicieron viral por el apoyo a la mujer y su momento con su hijo en el transporte público.

“Esto es una falta de respeto con los usuarios del sistema Metro, cómo es posible que la señora no tenga al menos una cobija o una camisa para taparse, así como se quejan de que en el Metro las manosean y que son abusadas sexual y verbalmente. Lástima del Metro”, escribió el usuario.

Causando la reacción del Metro de Medellín, el cual respondió con “sí, una lástima... tu comentario”, la cual generó 25.300 me gusta y 1.849 retweets.

El pedido de la madre a la sociedad

“Que no se fijen en el qué dirán de las personas, la gente a veces juzga y critica a una mamá sin saber todo lo que ha pasado”, dijo Yecsa Sánchez a Noticias RCN.

La persona que le tomó la foto a Yecsa fue un hombre, justo cuando la mujer pasaba por un momento difícil, pues Emiliano, su hijo, estaba deshidratado y camino al Hospital. La mujer explicó que no logra producir suficiente leche, por lo que que, cualquier oportunidad de alimentarlo, la aprovecha sin importar el lugar.

“Al principio me daba pena los comentarios, como se expresó el señor, pero ya después normal. Emiliano tiene una semana ya enfermo, entonces a mí no me importa el qué dirán de las personas”, precisó.

Y agregó: “En Facebook vi unos comentarios de una señora “que no, que debe de taparse”. Me provocaba comentarle: señora, ya no estamos en su siglo”

Por último, tras la polémica generada en redes sociales, Yecsa Sánchez dejó claro que va a “amamantar a Emiliano las veces que quiera en la calle”.