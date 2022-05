¡Indignante! Mujer sufrió acoso en plena calle y en frente de su hijo

En el barrio La Enea de la ciudad de Manizales, quedó registrado en una cámara de seguridad un caso de acoso sexual donde la víctima fue una mujer que estaba en compañía de su hijo menor de edad.

Lea además: Fiscalía acusó al docente Fabián Sanabria por presunto abuso sexual

El hecho quedó registrad en video, donde se ve la molestia de la mujer víctima del acoso. Se ve como esta viene caminando por la calle de la mano con su hijo, cuando una motocicleta va transitando en el sentido opuesto a ellos.

Cuando el motociclista llega a donde está la mujer con su hijo, empieza a andar más despacio, y sin que la mujer se de cuenta, el conductor extiende su mano y le agarra uno de sus senos. La mujer reacciona y voltea a verlo, pero este emprende la huida en su vehículo.

Acoso en plena vía pública

El hecho ocurrió a plena luz del día a las 3:30 de la tarde el pasado jueves 28 de abril cuando la víctima caminaba de regreso del jardín infantil con su hijo.

Video tomado de La Patria

“Me cansé de no estar segura en mis espacios”, le contó la mujer al diario La Patria de Manizales.

Según relató la mujer, el acosador la venía siguiendo por la calle, siguió derecho, pero después dio la vuelta en una esquina para devolverse y cometer el indignante acto.

“Iba caminando y sentí que una moto Bajab Discovery venía detrás. Siguió derecho y en la esquina paró y se quedó mirándome. Pensé que buscaba una dirección o que era un domiciliario. Luego se vino hacia mí, se acercó mucho, pasó despacio por mi lado y me tocó los senos”, señaló la mujer.

Vea también: Mordiscos, moretones y tortura se evidenciaron en el cuerpo de la bebé asesinada

“Quedé en shock, me sentí vulnerable, lo insulté y siguió como si nada. No sabía si compartir esto, sentía pena, me pregunté si era mi culpa, si no debí pasar por esa calle. En mi casa me dio ataque de pánico y ansiedad“, sostuvo.