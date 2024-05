“Son mis piernas, son mis pies”: Natalia Durán habla del papel de sus hijos durante su proceso con el cáncer

Natalia Durán, recordada por sus múltiples interpretaciones en la televisión colombiana, reveló hace unos años que fue diagnosticada con síndrome de Asia y cáncer de tiroides. Estas dos condiciones estarían asociadas a unas prótesis mamarias.

Dentro de este proceso por superar estas enfermedades, la actriz estuvo acompañada de sus hijos. Esas tres personas que, según sus declaraciones en ‘A lo que vinimos’, fueron fundamentales en los momentos en que ella se sentía más perdida.

“Mis tres hijos son una parte de mí, son mis piernas, son mis pies”, dijo Natalia Durán. “Ellos han sido la motivación más grande para salir adelante”, añadió.

Natalia Durán no solo ha sido acompañada por sus hijos durante los momentos difíciles; su hija Mía, por ejemplo, comparte con su mamá su pasión por la actuación.

Ambas, madre e hija, están compartiendo escena en ‘Rojo Carmesí’, la más reciente producción del Canal RCN.

“Estamos haciendo de mamá e hija en ‘Rojo Carmesí’, interpretando un papel que es la antítesis de lo que somos en la vida real”, dijo la actriz.

Ellos (sus hijos) me conocen, no me juzgan, entienden mi humanidad y me siento muy bendecida por tener la familia que tengo