Natalia Durán contó cuando sufrió abusos sexuales de su padre y primos

En las últimas horas el nombre de la actriz colombiana, Natalia Durán, se ha hecho tendencia en el país debido a que la mujer, reconocida por actuar en grandes producciones de la televisión nacional como ‘A corazón abierto’, ha desvelado abusos sexuales que sufrió por parte de personas muy cercanas en su infancia.

La mujer, que se ha tenido que someter a diferentes cirugías, luego de revelar que padecía de cáncer de tiroides, el cual está relacionado con el síndrome de Asia que padeció tras implantarse productos mamarios, está alejada de las cámaras desde hace algunos años por la enfermedad que atraviesa y en las últimas horas decidió salir a exponer algunos problemas que sufrió en su infancia.

Mediante un video publicando en YouTube, la actriz ha relatado que su papá biológico, Fernando Segura, abusó de ella sexualmente hasta los tres años y con el objetivo de que más mujeres que atraviesen este tipo de situaciones no callen violencia de ningún tipo, contó los trágicos años que vivió esto.

La mujer de 38 años salió a hablar valentosamente sobre lo que vivió hasta los tres años a cuenta del presunto abusador, su padre biológico. “Fue un papá que abusó de mí sexualmente hasta que yo tenía 3 añitos”, dijo la actriz en el video difundido, “abusó de mí de todas las maneras, de manera violenta, de manera sexual, maltrató a mi mamá delante mío. Abusó de ella también”, agregó.

De igual manera, Durán indicó que esta situación desencadenó en mucha inseguridad de sí misma que se manifestó en su cuerpo: “Era un cuerpo que no me pertenecía, en el que siempre me sentía muy incómoda, sentía que algo no estaba bien conmigo”, dijo.

Además de lo trágico que fue esa situación que tuvo que vivir, la mujer también reveló que después de ello, dos primos también la abusaron. Según ella, estos hechos se los ha relatado a su papá adoptivo y a sus hijos.

Finalmente, la actriz dio a conocer que durante los últimos años ha tenido que rechazar trabajos en algunas producciones por su enfermedad, ya que, de acuerdo con su testimonio, ha ido perdiendo capacidades de memoria.

“Me tocaba rechazar muchos trabajos porque empecé a perder mis facultades cognitivas, mi memoria estaba muy mal”.