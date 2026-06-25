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Sale a la luz el rostro y la identidad del británico buscado en el caso de Natalia Villalba

La Fiscalía General estableció la identidad del ciudadano británico que habría salido de Colombia mientras avanzan las investigaciones.

Noticias RCN

junio 25 de 2026
08:34 a. m.
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La investigación por la muerte de Natalia Villalba continúa avanzando mientras las autoridades recopilan evidencias para esclarecer las circunstancias que rodearon este caso que ha generado conmoción. La modelo fue hallada dentro de una maleta en un apartamento alquilado el norte de Bogotá.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, las primeras investigaciones comienzan a arrojar pistas que podrían resultar determinantes para ubicar al principal sospechoso. Paralelamente, las autoridades analizan videos, testimonios y otros elementos probatorios que hacen parte del proceso investigativo.

¿Quién es el principal sospechoso en el caso de Natalia Villalba?

La Fiscalía General ya estableció la plena identidad del ciudadano británico Matthew Foster, señalado dentro de las líneas de investigación como el principal sospechoso del caso. Según lo conocido por los investigadores, este ciudadano tendría antecedentes e investigaciones por el delito de acoso en su país.

De acuerdo a lo conocido por Noticias RCN, esta persona habría huido por la frontera con Ecuador, lo que refuerza la línea investigativa que lo señala como el presunto responsable del asesinato.

Asimismo, se indicó que Foster habría llegado a Colombia a inicios del mes de junio. Estos datos forman parte de las verificaciones que adelantan las autoridades para reconstruir los hechos y establecer con precisión su posible relación con la muerte de Natalia Villalba.

Matthew Foster caso Natalia Villalba
FOTO: Suministrada

¿Qué ha dicho la Fiscalía sobre la investigación?

Según lo manifestado por el abogado de la familia de la víctima, Darío Fernando Buitrago, la Fiscalía se encuentra desarrollando varias hipótesis de investigación. Ninguna de estas líneas ha sido descartada hasta el momento.

Mientras continúan las diligencias, la familia de Natalia Villalba ha solicitado celeridad y justicia.

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