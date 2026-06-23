Detalles inéditos de lo que había en apartamento donde asesinaron a la modelo Natalia Villalba

En el exclusivo sector de Chicó, en Chapinero, en el norte de Bogotá, en un apartamento de alquiler fue hallado el cuerpo de una modelo identificada como Natalia Villalba, dentro de una maleta.

La víctima había alquilado la residencia desde hace tres semanas. Noticias RCN conoció en exclusiva los detalles de la investigación donde se evidencia que en diferentes fechas ingresaron varios hombres de nacionalidad extranjera.

Los principales sospechosos del presunto feminicidio de la modelo serían dos ciudadanos extranjeros, uno de nacionalidad estadounidense y un británico. Este último habría sido la última persona en ingresar a la vivienda, según los registros del edificio.

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Cronología de los últimos días de Natalia Villalba en el apartamento

La víctima, de 37 años, era oriunda de Cúcuta e iba por temporadas a ocupar el apartamento.

La modelo habría ingresado al apartamento el pasado 3 de junio. Durante los siguientes 15 días ingresó y salió del lugar en compañía de varios hombres.

El 18 de junio, al parecer, ingresó con un ciudadano de nacionalidad inglesa, quien fue la última persona en salir del lugar hasta el día del hallazgo del cuerpo.

El fuerte olor y el sonido de la ducha abierta que emanaba el apartamento alertó a la persona que realizaba las labores de aseo en el apartamento, al entrar halló la maleta entreabierta y el cuerpo de la mujer.

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Lo que encontraron en el apartamento que alquiló la modelo

Al interior del apartamento se hallaron varias botellas plásticas y de lata, que fueron sometidas al estudio de ADN y los procesos respectos de análisis para identificar huellas, identidades y demás elementos que aporten a la investigación.

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre los hechos y aseguró que los indicios iniciales apuntan a un asesinato.