¿Es Paloma Valencia una de las voces más sensatas de la oposición?

Una de las voces más representativas del uribismo y la oposición al Gobierno Petro es Paloma Valencia Laserna, una destacada filósofa que llegó al Congreso en 2014, nieta del expresidente Guillermo León Valencia. Desde entonces, ha ejercido un rol activo en el Legislativo, primero en oposición al Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, luego como coalición al Gobierno de Iván Duque y actualmente como opositora a Gustavo Petro.



Diversos analistas coinciden en que su forma de ejercer la política no es tan radical como algunos de sus copartidarios, sino que suele ser conciliadora y sustenta sus argumentos con cifras e indicadores. De hecho, compartió puesto en la Comisión Primera del Senado con el entonces congresista Petro, quien hoy recibe las mayores críticas del Centro Democrático y Cambio Radical, principalmente.

Polémicas

Sin embargo, la senadora Valencia ha sido objeto de múltiples críticas. Una de las más recordadas tiene que ver con una polémica propuesta en 2015 que buscaba dividir al departamento del Cauca. En entrevista dada al medio Proclama del Cauca, la congresista propuso un referendo que buscaba “decidir si partimos el departamento en dos. Uno indígena, para que ellos hagan sus paros, sus manifestaciones y sus invasiones, y uno con vocación de desarrollo donde podamos tener vías, se promueva la inversión y donde haya empleos dignos para los caucanos”. Valencia aclaró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

En 2020, en medio de la pandemia, Valencia trinó: “Si Fecode no quiere volver a clases, el Gobierno debe ofrecer de manera inmediata un bono escolar para que los padres puedan llevar a sus hijos a colegios privados”. Sus críticos aseguraron que Valencia estaba restando valor a la educación pública y que atacar a los maestros de Fecode era desconocer las complejas condiciones en las que tenían que dictar clase en los territorios del país.

Oposición al Gobierno Petro

Durante este primer año del Gobierno de Gustavo Petro, la oposición ejercida por Paloma Valencia ha sido feroz. Pero analistas consultados por NoticiasRCN.com destacan que su papel está sustentado, casi siempre, en cifras, indicadores y matices. De hecho, en una entrevista en mayo de este año de la senadora Valencia al director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, dijo: “ A mí me parece que le han dicho a la gente es que no hay un solo líder de oposición, ese sería una debacle porque si a la gente no le gustará el líder entonces estaría la oposición acéfala. Aquí lo que hay, es un relevo generacional y eso es muy importante, porque yo le pregunto, ¿a quién va a lanzar a Petro aparte de Verónica Alcocer? Allá sí que no hay relevo generacional, allá hay un solo líder y una izquierda agonizante, aquí lo que hay es el vigor de unos partidos que se renuevan, que tienen gente proponiendo cosas”.

Abro hilo pic.twitter.com/u1ZlzmcIxB — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) August 11, 2023

Precisamente, con ocasión al primer año del presidente Petro, la congresista Valencia ha preparado un especial en el que señala: “El primer año del gobierno Petro se caracterizó por la destrucción e improvisación. Aumento de la violencia, caída en el sector constructor, turismo y comercio, pérdida de la confianza comercial e industrial, casos de corrupción y baja ejecución”. Sin duda, la voz de Valencia Laserna es una de las más destacadas de la oposición y que diversos análisis ubican como una opción clara para las próximas elecciones presidenciales.