Susana Rojas reaccionó sobre el supuesto coqueteo de Martha con Julián: “lo estoy viendo todo”

Susana Rojas, actual pareja de Julián Trujillo, decidió hablar públicamente acerca de los rumores que circulan sobre un posible coqueteo entre su novio y Martha Isabel Bolaños. Los comentarios surgieron dentro del equipo "papillentes", quienes han especulado sobre la cercanía entre los actores.

En una reciente transmisión en vivo, Susana aprovechó la oportunidad para aclarar su posición y despejar cualquier duda respecto a su relación con Julián.

Ante los seguidores que plantearon inquietudes, la actriz se mostró firme y confiada en su vínculo con Trujillo. “Conozco bien a Julián, sé quién soy yo y la relación que tenemos. Estoy al tanto de todo lo que ocurre, así que no hay de qué preocuparse”, declaró con seguridad.

Susana no dudó en enviar un mensaje directo a los seguidores del equipo "papillentes" que critican su relación. “Si estoy sin nada que hacer un domingo a las 11:30 de la noche, no voy a meterme a un en vivo solo para criticar a la pareja de alguien a quien no apoyo en un reality”, comentó, evidenciando su descontento con los ataques recibidos.

A través de sus palabras, Rojas dejó claro que sigue apoyando incondicionalmente a Trujillo y está atenta a cada acontecimiento dentro de la casa más famosa de Colombia.

Las especulaciones sobre un posible coqueteo entre Julián y Martha surgieron después de que Trujillo obtuviera el liderazgo en el reality e invitara a Bolaños a compartir el cuarto del líder. La situación se intensificó tras un abrazo y un beso en el hombro que Martha le dio a Julián en el baño, gesto que fue observado por la participante conocida como La Segura.

Martha Bolaños, por su parte, ha negado que sus interacciones con Julián tengan un carácter romántico. Según ella, se trata simplemente de una relación cercana entre compañeros del equipo "galáctico". Ambos actores han manifestado tener claras sus respectivas situaciones personales y aseguran que no hay más que una amistad sincera.

Con la final del programa cada vez más cerca, los participantes, incluidos Julián y Martha, continúan esforzándose al máximo para asegurar un lugar entre los últimos cuatro finalistas.

