Pérdidas económicas de transportadores en vía al Llano serían de 22.000 millones de pesos

La urgencia de reabrir el paso en la vía al Llano no es solo para dar flujo a personas que necesitan transportarse de una ciudad a otra, sino por los grandes impactos que los cierres podrían significar para la economía colombiana en el corto plazo.

Desde los Llanos Orientales llega gran parte de los alimentos que luego son vendidos en supermercados y plazas de Bogotá, por lo que estos cierren están impidiendo el flujo de mercancía, pero también está generando millonarias pérdidas económicas por el atascamiento de camiones con alimentos que ya estaban en camino y que no podrán ser consumidos.

Nidia Hernández, presidenta de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), habló al respecto con Noticias RCN y aseguró que el cálculo es que las pérdidas "superan los 22.000 millones de pesos", y que el sector transportador no tendrá ninguna compensación por todos estos impactos.

¿Qué soluciones esperan para las próximas horas?

Primero que se abra la vida al Llano como estaba estipulado. El día de ayer en la noche nos pasaron el comunicado que iban a abrir la vía eso de las 3:00 a.m. en el sentido Bogotá-Villavicencio y desafortunadamente amanecemos hoy viendo que no se cumplió lo que estaba programado y desgraciadamente para nosotros, las rutas alternas no permiten el tránsito de vehículos articulados, es decir tractomulas, siendo solamente vehículos rígidos, turbos ,sencillos, hasta doble troque. Además, esas rutas alternas no están en buen estado, también presentan derrumbes, también presentan pasos a un carril, entonces el tema es muy complicado para nosotros. Los que están llevando la peor parte son los conductores que quedaron en la mitad de la vida, que como ellos mismos dicen, están en una situación inhumana, teniendo que dormir en los vehículos, se les están acabando los recursos.

¿Cuáles son los principales productos en riesgo que los conductores tienen estancados en estos momentos?

Hay que recordar que para Colombia, los Llanos Orientales es como la despensa. Todo lo que se consigue en cualquier supermecado es lo que se encuentra en los Llanos. Arroz, aceite de palma, frutas, leche y sus derivados. Todo este tipo de alimentos desafortunadamente no van con una cadena de frío, así que después de tantos días muchos de estos productos se están dañando y es una pérdida, no solo para los transportadores, sino también para el sector productor. Ahí lo vamos a ver cómo se va a traducir también en los precios por este desabastecimiento en las plazas de mercado.

¿Están recibiendo o recibirán próximamente algún tipo de ayuda o de compensación?

Eso es lo que todo el mundo está esperando porque desgraciadamente antes de ese tipo de situaciones los transportadores no hemos recibido realmente una compensación por las pérdidas que estamos teniendo y por los sobrecostos que nos implica tener que tomar rutas alternas con otro tipo de vehículos, entonces el tema es muy complejo porque para nosotros todavía no hay ningún tipo de ayuda.