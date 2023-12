Sismos y emisión de ceniza: persiste la actividad en el volcán Nevado del Ruiz, ¿es peligroso?

En los últimos días la actividad en el volcán Nevado del Ruiz a presentado variaciones importantes, por lo que el Servicio Geológico Colombiano, en su constante monitoreo, emitió un nuevo informe sobre el comportamiento inestable ocurrida entre el 19 y 25 de diciembre.

“El volcán continuó presentando un comportamiento inestable, caracterizado por un leve incremento de los niveles en su actividad”, señalaron las autoridades.

El volcán presentó algunas variaciones en la actividad sísmica asociada a la fractura de rocas en el interior, es decir, incrementó el número de sismos registrados.

“Los sismos se localizaron principalmente en el flanco oriental del volcán y, en menor proporción, en los diferentes flancos del edificio volcánico, a distancias de hasta aproximadamente 11 km del cráter Arenas. Las profundidades de los eventos variaron entre menos de 1 y 9 km respecto a la cima del volcán”, detalló el Servicio Geológico.

Incrementa actividad sísmica en el volcán Nevado del Ruiz

Hubo, además un incremento en esta sismicidad el 24 y 25 de diciembre en el sector oriental del Nevado del Ruiz. Algunos fueron percibidos y reportados por habitantes de sectores aledaños como La Cabaña y del cañón del río Lagunilla, en el Tolima. También siguió emitiendo ceniza, vapor de agua y gases a la atmósfera.

“Los sismos reportados como sentidos ocurrieron el 24 de diciembre a las 2:02 p.m., 2:03 p.m. y 5:15 p.m., y el 25 de diciembre a las 8:13 a.m. y 11:35 a.m., siendo el de las 8:13 a.m. del 25 de diciembre el más energético durante el incremento sísmico y de la semana, con una magnitud de 2,5”.

Persiste la alerta amarilla en volcán Nevado del Ruiz

Entre otras cosas, el Servicio Geológico Colombiano no descarta que persista la emisión de gases y ceniza, que incluso ha caído en Manizales, y es posible que se disperse hacia otros centros poblados, generando afectación.

“Es importante no normalizar el comportamiento del volcán en estado de alerta Amarilla. Si bien este estado indica que el volcán presenta menor inestabilidad y, en consecuencia, menor probabilidad de hacer una erupción considerable, en cualquier momento su actividad podría incrementarse y pasar a un estado de alerta Naranja (volcán con cambios importantes en los parámetros monitoreados) o, incluso, a Roja (volcán en erupción)”, concluyó la entidad.

