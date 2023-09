¿Reducir las penas de delitos a cambio de verdad?: la nueva propuesta del presidente Gustavo Petro

En medio del XXVI encuentro de la Jurisdicción Ordinaria en Bucaramanga, el presidente de Gustavo Petro nuevamente hizo la propuesta de reformar el sistema judicial colombiano.

En este caso, el mandatario hizo la propuesta de reducir las penas en todos los delitos, a cambio de que se conozca la verdad.

Lea también: David Teleki renunció como abogado de Nicolás Petro

"Yo propondría como parte de una reforma al sistema judicial colombiano centrarnos en la verdad y no la alta pena, lograr eficacia por tanto, abrir las posibilidades de la negociación en todos los terrenos del delito para que pueda haber justicia y no impunidad", expresó el mandatario en medio de su intervención.

Petro cuestionó la judicialización de delitos

Petro cuestionó cómo son judicializados los delitos, esto recordando cómo antiguamente hacían justicia las comunidades.

"De esta manera desmontar 20 años de una especie de populismo punitivo que llaman en la prensa, que es mentiroso, que trae votos sí, que trae aplausos populares. Si usted a un ladrón de vacas le organiza una asamblea popular en la vereda para que determine que castigo tiene el ladrón de vacas, hay un resultado casi que garantizado: la muerte del ladrón de vacas, esa es la justicia popular", aseguró el mandatario.

El mandatario aseguró que por eso actualmente el sistema judicial tiene garantías para la vida de las personas, pero cuestionó la forma en la que son impuestas las penas por delitos.

"Se crearon los códigos, las normas, el derecho, los procedimientos, las garantías, porque sino siempre sería la muerte el resultado final. Aquí estamos como en el terreno de la asamblea popular, el aplauso electoral en la medida que se ponen penas que casi que equivalen a la cadena perpetua y a la pena de muerte y le quitan toda eficacia a la justicia por entonces nunca, o muy pocas veces, se llega a la verdad judicial", explicó el presidente.

Finalmente, el mandatario aseguró que su propuesta está enfocada en que la justicia sea eficaz y demuestre la verdad.

Petro habla sobre la terna de la Fiscalía

El mandatario colombiano también se refirió a la terna que postuló para decidir el próximo fiscal general. Petro aseguró que con ninguna de las tres mujeres tiene un vínculo cercano.

"Me dicen ahora que presenté una terna de personas que no conozco personalmente, que las conocí fue a través de mis investigaciones en los procesos judiciales, viendo cómo actuaban en los procesos sin tener contacto personal (...) no se arrodillaban en el proceso y trataban de encontrar la verdad judicial", afirmó el presidente Petro.

Le puede interesar: Estas son las órdenes de captura de los cinco policías vinculados con las chuzadas a Marelbys Meza

Y reiteró el mandatario: "Me dicen que yo soy un tonto por lo que debería hacer es una terna de amigos muy cercanos, porque ese es el poder de un presidente, porque el fiscal tiene más poder que el presidente, tiene el poder de quitar o donar la libertad, eso no lo tiene un presidente (...) la justicia dejaría de ser justicia, se convertiría en venganza".