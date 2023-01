¿Rebajarán semanas de cotización para las mujeres? Corte Constitucional lo debatirá

La Corte Constitucional esta semana debatirá una demanda en la que se pide rebajar de 1.300 a 1.000 las semanas en que las mujeres cotizan para su pensión.

El demandante, quien además es administrador público y especialista en derecho, asegura que para las mujeres es más difícil cumplir con ese requisito, por las brechas salariales con los hombres así como la discriminación laboral y social histórica que han sufrido.

Ante esto, la Procuraduría General de la Nación ya dio su concepto y se mostró de acuerdo, pero con una salvedad, y es que debe haber una sostenibilidad y responsabilidad fiscal por lo cual propuso que disminuya de 1.300 a 1.195 semanas.

Es importante recordar que en el país mucho se ha hablado sobre la Reforma Pensional, proyecto que será presentado en marzo ante el Congreso de la República. En medio de esta controversia, se ha rumorado que el Gobierno Nacional pretendería aumentar la edad de pensión, que actualmente es de 62 años para los hombres y 57 para las mujeres.

Ante esto, el presidente Gustavo Petro, ha manifestado que su Gobierno no estaba considerando aumentar la edad de esta. En su momento, el jefe de Estado, aseguró que “no, ese no es el problema. Lo malo es la estructura que tenemos. El sistema de financiación está dejando a 3 millones de personas adultas mayores, sin nada, en la calle. El objetivo de un sistema pensional es dar pensión. Si no, ¿para qué? Si las personas cumplen las normas, la edad, ¿por qué no puede tener pensión? Entonces no hay pensión si no estás en Colpensiones. Es lo único que te está garantizando la pensión”.

Por ahora, hay que esperar a que las decisiones que se tomen sean favorables para los ahorros de los colombianos, pues según el modelo de pilares que tiene en mente el mandatario, todos los trabajadores tendrían que entrar a aportar Colpensiones, es decir al Régimen de Prima Media, por lo menos cuando devenguen hasta cuatro salarios mínimos. Sin embargo, tras pasar ese monto, cotizarían también en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, conformado por las administradoras privadas.