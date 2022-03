La respuesta de Polo Polo a Alejandro Riaño por comentario de Juanpis González

El comediante Alejandro Riaño, que interpreta al reconocido personaje de Juanpis González, fue tendencia en Twitter con más de 35.000 tweets, por un comentario que fue considerado como racista hacia el candidato afro a la Cámara de Representantes, Miguel Polo Polo.

En uno de sus programas, en el cual entrevistaba al actor Omar murillo, Riaño afirmó que:

Juanpis añadió también refiriéndose al candidato:

Ante esto, el candidato a la Cámara respondió a través de su cuenta de Twitter por medio de un video en el cual cita el artículo 220 del Código Penal relacionado a la injuria, recordándole al comediante las multas y penas que implican cometer este delito.

Yo lo reto a usted a que me muestre una sola prueba de dineros privados o públicos de los cuales yo me haya apropiado ilegalmente, y si no la tiene lo demandaré por injuria y calumnia