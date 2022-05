Preocupación en Quibdó por hacinamiento de estudiantes en colegios

Más de 6.000 estudiantes en Quibdó están recibiendo clases hacinados en sus instituciones educativas por la lentitud con la que se adelantan las obras de ejecución de nuevas aulas.

Noticias RCN conoció que la construcción de aulas en cuatro colegios en Quibdó está inconclusa.

Las obras, que se iniciaron hace cuatro años, en dos instituciones solo llevan un 10% y en otros 2 planteles, aún no han iniciado.

Como consecuencia del incumplimiento, cerca de 6.000 estudiantes están afectados por el hacinamiento en los salones.

Los menores y jóvenes no cuentan con salas de cómputo, bibliotecas, ni espacios donde puedan jugar.

Estudiantes no cuentan con las condiciones adecuadas para estudiar

Alrededor de 1.500 alumnos del colegio Santo Domingo Savio en Quibdó, están viendo clases en hacinamiento porque la institución solo cuenta con 15 salones. Desde hace cuatro años demolieron la estructura para construir nuevas aulas y hasta hoy, el terreno solo es barro.

“Muy desanimado, muy lamentable que nosotros estemos en esta situación. No tenemos donde hacer nuestras actividades recreativas, no tenemos donde hacer el recreo, no tenemos un lugar donde comer”, señaló Ilan Alomia, personero estudiantil.

La preocupación de los estudiantes y docentes es que la pandemia por el covid-19 aún no ha terminado y los salones, que tienen capacidad para 22 estudiantes, en este momento están siendo ocupados por 40 alumnos para poder recibir las clases.

“La planta física la necesitamos de manera urgente porque estamos hacinados aquí y para tener una educación de calidad no solamente se requiere la planta física, sino que también se requieren las condiciones adecuadas para traer una sala de sistemas, la biblioteca, un laboratorio y los pelaos aquí no tienen eso”, agregó Henrri Torres, profesor.

Son cuatro las instituciones educativas que están en las mismas condiciones en Quibdó.

Vea también: Alrededor de 900 familias en Chocó se encuentran confinadas por amenazas del ELN