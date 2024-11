Presidente Petro desmintió haberse opuesto a la investigación del caso Marcelo Pecci

En medio de las tensiones que se generaron por las declaraciones del fiscal general de Paraguay Emiliano Rolón, quien señaló directamente al presidente colombiano, Gustavo Petro y a la fiscal Luz Adriana Camargo de no haber avances en el caso de Marcelo Pecci, el mandatario respondió:

Un fiscal encargado del caso dijo que era el presidente el que no quería que se investigara. Dijo que yo era el que me oponía.

Por lo que dijo públicamente que enviaría un mensaje a la fiscal Camargo para que estuviera al frente del caso, y señaló supuestas conexiones entre el asesino y la Fiscalía.

RELACIONADO Fiscalías de Colombia y Paraguay crearon equipo de investigación conjunto sobre el asesinato de Marcelo Pecci

¿Conexiones entre el asesino de Marcelo Pecci y la Fiscalía?

El mandatario aseguró que un fiscal que llevaba el caso Pecci informó a Paraguay que él no quería colaborar con la investigación y por eso envió un contundente mensaje a la fiscal, en el que, además, reveló aparentes conexiones entre el asesino y la Fiscalía

Voy a mandar este mensaje a la fiscal general, creo que ahí está la clave de un gran proceso penal, que es descubrir quien mató al fiscal del caso, creo que ese asesino, gran narcotraficante que no hemos capturado (... ) tenía amigos en la Fiscalía.

Se trata de un señalamiento que tendría que ser investigado por la Fiscalía para determinar si las declaraciones del presidente podrían darle un giro al crimen del fiscal Marcelo Pecci.

Las acusaciones del fiscal de Paraguay al presidente Petro

El fiscal General de Paraguay, Emiliano Rolón, señaló al presidente Gustavo Petro de los retrasos en el avance del caso; argumentando que sería por su línea política:

La Fiscalía de Colombia no nos atiende. La situación política allá cambió con la entrada en funciones de la nueva fiscal general, que responde a Petro. El presidente, por su orientación, no es tan adepto a nuestro sistema. Es la línea de Nicolás Maduro y otra gente. No es tan fácil".

Sin embargo, poco después ofreció disculpas al mandatario, quien las aceptó.