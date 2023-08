“Soy la procuradora y represento la institucionalidad”: Margarita Cabello responde a señalamientos de Mancuso

En un momento en que las IAS tienen mucho para decir, pero también son blanco de ataques y críticas, hablamos con la jefe del Ministerio Público, la procuradora Margarita Cabello.

¿Sirve para algo la Procuraduría en Colombia?

"En primer lugar, gracias a Dios que no son muchos los críticos, sino son más los que reconocen la labor de la Procuraduría. Llevamos 169 años trabajando y lo hemos hecho tan bien que recibimos diariamente aproximadamente de 4.000 a 6.000 quejas, peticiones y requerimientos por parte de la ciudadanía".

Eso lo podría hacer la Fiscalía, Contraloría u otros organismos, dicen algunos. La Procuraduría es una gran entidad con un montón de burócratas ahí sentados

"La gran cantidad de burócratas no es tan cierta. A pesar de tener que vigilar a 1.350.000 servidores públicos, nosotros no tenemos sino 4.500 funcionarios en todo el país, somos la entidad que menos funcionarios posee en lo que tiene que ver con control. Pero, además, tanto sirve, repito, que nosotros permanentemente estamos atendiendo peticiones en las regiones".

¿Mientras usted esté no se acaba la Procuraduría?

"Yo creo que, si no se ha acabado en 169 años, quiere decir que Procuraduría va a haber por muchísimos años más".

Pero también es el pueblo el que elige a algunos de los funcionarios en Colombia y uno pensaría que tiene razón el que dice, como el presidente Petro, que solo el pueblo debería poder tumbarlos

"Pero si es que es el pueblo, a través de la constituyente, el que dijo a los funcionarios de elección popular: los debe sancionar, los debe investigar, juzgar y sancionar la Procuraduría General de la Nación.

Quien disciplina a los congresistas con pérdida de investidura no va a ser un juez penal, sino es el Consejo de Estado; quien investiga al presidente de la República, dijo el pueblo en la constituyente y está en la Constitución, no es un juez penal, sino es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Es el pueblo el que decide y en esa organización interna hay que respetar al pueblo".

Si el presidente insiste en su visión y la procuradora insiste en la suya, ¿quién decide al final?

"La Corte Constitucional tiene la última palabra en un país democrático y Estado social de derecho como el nuestro. En esas sanciones el presidente no tiene participación.

El tema es que esa manera de enviar una carta y decir que desobedece, que no está de acuerdo porque está acatando la sentencia de la Corte Interamericana, que nunca tocó el tema de suspensión provisional de los funcionarios que fue lo que ocurrió con el alcalde de Riohacha, lo que genera es un mal ejemplo.

Y eso no debe ocurrir, en nuestro país debe haber tranquilidad y respeto entre los diferentes órganos del Estado porque esos pesos y contrapesos son los que nos dan tranquilidad y seguridad de un Estado social de derecho".

El otro que está terco es Rodolfo Hernández, que entre más usted dice que se confirman las sanciones en su contra, él más dice que se lanzará a la Gobernación de Santander. ¿Puede o no hacer política en estas elecciones?

"Cuando un funcionario público ha sido sancionado en tres ocasiones, y él lleva tres sanciones, en el periodo anterior de 5 años se le agrega una inhabilidad adicional. Me explico: él en la última sanción fue suspendido por 4 meses, pero como es la tercera sanción, dice la ley, cuando ha sido sancionado por tres veces en los últimos 5 años, se inhabilita por 3 años.

Él se inscribió como candidato a la Gobernación, hay un procedimiento, y todos los inscritos tienen que ser revisados por el Consejo Nacional Electoral para saber si tienen o no inhabilidades. Nosotros le informamos al CNE quienes las tienen y quienes no, ellos hacen un proceso administrativo, toma decisión y dice ‘revoco la inscripción o no revoco la inscripción.

O sea que la pelota, para hablar en términos de beisbol, la tiene en este momento apenas le enviemos nosotros la información, el Consejo Nacional Electoral que es el que dice: sí puede estar inscrito y seguir su campaña de gobernador o le revocan la inscripción y no puede ser candidato".

¿A la procuradora le preocupa la seguridad en el país tanto como a los colombianos?

"A mí me tiene muy preocupada la seguridad y la situación de inseguridad que se ha generado de unos meses para acá. Y no es que yo diga que estoy viendo que hay inseguridad, es que me reúno todas las semanas en diferentes regiones con las personas, alcaldes y mis personeros, ellos me dicen y muestran la preocupación que tienen".

Gobernadores dicen que el Gobierno no ‘les para bolas’, el Mininterior los llamó hipócritas, ¿la procuradora de qué lado está?

"Que se acerquen y conversen. Si ellos dicen que no los escuchan, algo tiene que estar pasando, entonces simplemente es júntense y conversen. Ahora, si hay un punto en donde no se ha logrado, pues ahí está la Procuraduría General".

Critican que todo barranquillero poderoso tiene asegurada la impunidad en la Procuraduría, ¿qué piensa de eso?

"Que me digan cuál barranquillero que tenga una denuncia o haya sido acusado de alguna infracción de carácter disciplinario no está siendo investigado por la Procuraduría".

Le menciono uno: Armando Benedetti

"Cuando íbamos a iniciarle la apertura de la indagación disciplinaria, averiguamos y ya la Cancillería le había abierto la investigación y por lo tanto tenemos que esperar a que avance en esa recolección de pruebas e investigación para analizar nosotros si nos traemos el poder preferente.

Por eso no abrimos nosotros la investigación, porque se nos adelantó, si así lo podemos decir, la Cancillería como competente primario e inicial a hacer las investigaciones correspondientes de el exembajador Armando Benedetti".

El posible plan de atentado en contra del fiscal, de María Fernanda Cabal y del general (r) Zapateiro, ¿usted sí cree en ese atentado?

"Siempre he creído en las instituciones y lo que manifiesta el ente rector de una institución hay que creerlo. Si el señor fiscal manifiesta que hay vestigios de atentado, la institucionalidad toda tiene que rodearlo y evitar que eso llegue a suceder".

¿Le cree al proceso con el ELN?

"También es institucionalidad, desde hace muchísimo tiempo la regulación colombiana permite sentarse a hacer procesos de paz con grupos al margen de la ley de carácter político y hay que creerle, hay que tener fe porque lo que el país quiere es paz".

Salvatore Mancuso dice que no tiene rabo de paja, que usted le tiene miedo por los sectores que representa, ¿qué responde?

"Lo voy a decir con claridad: yo soy la procuradora general de la Nación y represento la institucionalidad, lo he hecho durante 40 años, ¿qué más respuesta quieres?"

¿Pero, le tiene miedo?

"No hay nada más que decir".

¿A quién representa usted entonces?

"A la institucionalidad y a las víctimas de este país, que son las que están reclamando con urgencia la reparación y la verdad".

Al fiscal Barbosa le quedan 5 meses para irse del cargo, ¿a usted cuánto le queda?

"Me queda un año y cuatro meses".

Y cuando se vaya, que será después del fiscal, ¿no teme quedarse muy sola? Para nadie es secreto que comparten cierta visión de país

"La democracia sigue funcionando, las instituciones siguen funcionando, nosotros somos personas que pasamos, o aves de paso en estas instituciones. Si la democracia establece que el fiscal debe ser elegido por una terna entregada por el presidente de la República, y designar uno de esos tres por la Corte Suprema de Justicia, así será.

Con el que venga trabajaremos de la misma forma porque repito, yo respeto la institucionalidad porque en esa vida me crie, y en esa vida he andado siempre".

¿Ya sabe qué se va a poner a hacer al terminar los meses que le quedan como procuradora?

"Salvo de mirar qué sigue pasando con el país, me voy a dedicar exclusivamente a mis seis nietos. Creo que va a ser el momento más feliz de mi vida y la promesa que le tengo a mi familia de dedicarme a disfrutar a la familia que en muchas ocasiones la he tenido bastante abandonada".