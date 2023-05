“No tengo tiempo para controvertir”: la respuesta de la procuradora a señalamientos del presidente Petro

La procuradora Margarita Cabello respondió a los fuertes señalamientos del presidente Gustavo Petro, hechos durante su visita a Brasil, en los que calificó de “ilegales” las decisiones del Ministerio Público de suspender al senador del Pacto Histórico, Alex Flórez, tras los bochornosos actos que protagonizó en septiembre de 2022, en Cartagena.

Al respecto, Cabello aseguró que no tiene tiempo para controvertir lo dicho por el mandatario, pues está ocupa atendiendo las solicitudes que llegan diariamente a la Procuraduría. Añadió que la entidad recibe más de 5.000 quejas disciplinares cada mes y que le preocupan más las peticiones de los ciudadanos.

“Yo estoy mucho más preocupada por las peticiones que me hacen los ciudadanos, a quienes me debo como procuradora general de la Nación, que me manifiestan sus inquietudes por inseguridad, problemas de migración, asesinatos de líderes sociales, contaminación por mercurio, por la cantidad de proyectos que los tienen angustiados, entonces imagínese si yo me pongo a controvertir o escuchar lo que dice el presidente en ese sentido”, dijo la procuradora.

La funcionaria insistió en la importancia de respetar las decisiones judiciales y lo dicho por la Corte Constitucional sobre la capacidad accionaria de los órganos de control. “Las decisiones judiciales se respetan, se acatan y se controvierten dentro de las actuaciones procesales”, recalcó.

Las decisiones de la Corte Constitucional son de carácter jurisdiccional y en caso de querer controvertirlas, debe hacerlo por las vías adecuadas

Finalmente, Cabello pidió al presidente recordar que tanto los órganos del Gobierno, como los órganos de control, están cobijados por la Constitución para actuar de forma autónoma e independiente.

Democracia significa respeto por la independencia de cada órgano del poder público

Los señalamientos del presidente Petro

Este 30 de mayo, durante su visita a la Cumbre de Presidentes de Latinoamérica en Brasil, el presidente Gustavo Petro volvió a lanzar pullas a la Procuraduría General de la Nación, luego de que se conociera la decisión del ente de suspender por 8 meses al senador Alex Flórez, tras protagonizar un episodio de agresión contra la Fuerza Pública en Cartagena, en septiembre pasado.

Petro dijo desde Brasilia que las decisiones de la Procuraduría sobre congresistas electos popularmente son ilegales e inconstitucionales. Además, sacó a flote nuevamente la sentencia de la CIDH que alude a la incapacidad de las autoridades administrativas de quitar derechos políticos a personas elegidas por voto popular. Una sentencia que tiene como raíz la destitución e inhabilitación dictada por el exprocurador, Alejandro Ordoñez, contra Petro cuando fue alcalde de Bogotá.

Sin embargo, cabe recordar que la Procuraduría cuenta con dos salas para la investigación y realización de juicios disciplinarios, con el fin de adelantar procesos como en el que se encuentra Flórez. Además, sus actuaciones quedaron amparadas por la Corte Constitucional, luego de que esta definiera la revisión posterior del Consejo de Estado para avalar las determinaciones del Ministerio Público.