“La decisión del presidente Petro genera caos institucional”: Procuradora por caso del alcalde de Riohacha

Luego de que el presidente Gustavo Petro enviara una carta en la que rechaza la decisión de la Procuraduría General de la Nación y se negara a reemplazar al alcalde electo de Riohacha, la procuradora Margarita Cabello se pronunció y en A lo que Vinimos de Noticias RCN respondió contundentemente al “caos institucional” que según ella está generando el mandatario.

¿Qué respuesta le da al presidente Petro, quien no atenderá la solicitud de remplazar al alcalde de Riohacha?

“Yo respondería a esto con una pregunta. qué puede ocurrir en una democracia y en un estado de derecho cuando la corte constitucional profiere una decisión de constitucionalidad y el presidente no la cumple. el no cumplir el estado de derechos es generar caos institucional y si el mandatario es el que está generando el ejemplo, pues qué vamos a hacer con la generación de impunidad”.

“Durante 30 años de existencia de la carta política nunca un presidente se había atrevido a incumplir una decisión de la corte constitucional y eso es grave para el país”.

¿Qué implicaciones puede tener la decisión del presidente Petro?

“Es un muy mal ejemplo que está dando el presidente al no respetar la democracia, al no respetar la institucional. es mal ejemplo porque ahora todos los funcionarios que hoy se encuentran sancionados podrían seguirlo y no acatar una democracia”.

“Qué le vamos a decir a nuestra gente cuando ven que el modelo a seguir está incumpliendo una sentencia de constitucionalidad”.

¿Qué consecuencias puede tener esta postura del presidente en la jornada electoral?

“Emitir un pronunciamiento público días antes de que se cierre las inscripciones para el proceso electoral implica un caos porque cualquier sancionado seguirá el mal ejemplo diciendo que desconoce el ordenamiento jurídico colombiano y que por lo tanto esa sanción para él no existe y va a querer inscribirse para algunas de las corporaciones públicas”.

“Todo el corrupto que siga siendo corrupto porque podrá aspirar y ser candidato. va a desconocer las decisiones de la corte constitucional”.

¿Qué va a pasar con Riohacha sin un alcalde en firme?

“La decisión del presidente era simplemente cumplir la orden de designar un encargado mientras quedaba suspendido el alcalde. su misión era solo encargar al reemplazo y originó un caos de ingobernabilidad en Riohacha”.