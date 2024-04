La Procuraduría aseguró que Supersalud no cuenta con soportes que respalden intervención a Sanitas

Los líos entre la Superintendencia de Salud y la Procuraduría no acaban. Ahora, el ente de control aseguró que la entidad no podría intervenir a Sanitas por no contar con documentos que respaldaran la decisión.

Hace algunos días, la Supersalud anunció la intervención a Sanitas, la segunda EPS con mayor cantidad de afiliados (5.7 millones).

Los motivos que llevaron a que Sanitas fuera intervenida

Los motivos que llevaron a esta decisión, según lo revelado por el superintendente de Salud Luis Carlos Leal, correspondieron a atender las 187 quejas radicadas por los usuarios y la deuda cercana a los tres billones de pesos que tuvo la entidad durante 2023.

La Supersalud entonces decidió intervenida forzadamente, por lo que apartó del cargo a varios directivos de la empresa y nombró a Dúver Discson Vargas como interventor. Además, la entidad se presentó en la sede de Sanitas para llevar a cabo la diligencia.

De igual forma, la superintendencia realizó el mismo trámite con la Nueva EPS, la cual es la entidad con mayor número de afiliados en Colombia. Los motivos y diligencias fueron prácticamente iguales que con Sanitas.

Luego que se anunciara esta decisión, el máximo accionista de la EPS, el Grupo Keralty, se pronunció al respecto y le pidió textualmente a la Procuraduría vigilar todo el procedimiento para que se cumplan las respectivas garantías en el proceso.

De igual forma, consideraron que la intervención forzada fue desproporcionada, discriminatoria, arbitraria y habría sido un intento de expropiación por parte de Supersalud.

Horas después, el ente de control se pronunció al respecto e informó que vigilarán todo el procedimiento. Adicionalmente, inició investigación disciplinaria contra Leal y Vargas por presuntas irregularidades durante la intervención.

En ese orden de ideas, la entidad desplegó una comisión de cuatro funcionarios para realizar una visita en la sede de la Supersalud para requerir la respectiva documentación, tales como el soporte de la intervención, copias de las quejas de los usuarios y el balance de las deudas.

Durante la tarde del 4 de abril se llevó a cabo la visita. Sin embargo, el superintendente Leal aseguró en un video que no se les pudo dar los documentos requeridos debido a que se solicitaron fuera del horario laboral. Sumado a ello, al funcionario le pareció extraño que las preguntas fueran exclusivamente direccionadas a Sanitas, dejando en segundo plano a la Nueva EPS.

Adicionalmente, Leal aseguró que no recibió notificación escrita de la Procuraduría en la cual se avisara sobre la visita, lo cual correspondería a un procedimiento irregular.

"No hay expediente que sustente la intervención": Procuraduría

El tema no concluyó ahí. Luego que la Procuraduría realizara la visita al interior de las instalaciones de la superintendencia, se informó que la Supersalud se negó a entregar el expediente que soporte la decisión, lo cual se traduce en que para este momento no hay documentos que respalden la intervención.

Luis Ramiro Escandón, procurador delegado para la Conciliación Administrativa dijo que “a la fecha no hay un expediente administrativo en donde conste toda la información que sustentó las resoluciones de la toma e intervención, tanto de Sanitas como de la Nueva EPS”.

De igual forma, el funcionario contradijo a Leal al afirmar que cuando la delegación llegó a la sede de la Supersalud, se entregó el acta de visita administrativa firmada por los cuatro funcionarios, la cual era la notificación del procedimiento que Leal aseguró no haber recibido.