“Temo por mi vida e integridad": la denuncia que el coronel (r) Elmer Fernández hizo tras recibir amenazas

Las amenazas contra el director de la cárcel La Modelo, coronel (r) Elmer Fernández llegaron el 9 de mayo desde el pabellón 4 del centro penitenciario. Al parecer, por parte de alias Pedro Pluma.

Frente a esta situación, el 10 de mayo el coronel (r) Fernández interpuso una denuncia ante la Fiscalía por los delitos de amenaza y terrorismo, un primer paso para solicitar protección ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El martes 14 de mayo, el proceso fue asignado a un fiscal especializado en Bogotá. Ese mismo día el director de La Modelo llegó a la Dirección de Seguridad y Vigilancia del Inpec a realizar la solicitud de medidas de protección.

Luego de esta diligencia, el Inpec debía hacer llegar la documentación a la Unidad Nacional de Protección para el respectivo estudio del riesgo. Según Augusto Rodríguez, director de la UNP, esto no sucedió.

“El coronel no tenía medidas de protección porque lamentablemente no las habían solicitado”, dijo Rodríguez.

“Temo por mi vida e integridad”: coronel (r) Fernández

El director de La Modelo en su denuncia relató las amenazas de las que fue víctima. Habló de disparos contra el centro carcelario y panfletos.

“Encontrándome en calidad de director del establecimiento penitenciario y carcelario La Modelo de Bogotá, quiero poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación los hechos sucedidos el día 9 de mayo del 2024, donde siendo aproximadamente las 22:00 horas al frente de la cárcel y penitenciaria de media seguridad de Bogotá La Modelo, más exactamente en la puerta de ingreso vehicular y puerta de información la cual colinda con la carrera 56 con calle 18

(...) dos sujetos transportados en motocicleta detonan tres cartuchos de arma de fuego los cuales impactan en la pared de la cárcel y dejan dos panfletos

El funcionario describió los mensajes amenazantes: "De parte de Pedro Pluma del 4TO para el director que si vuelve a meter de requisa para el patio le mayo la familia. Y para que vea que yo sí tengo poder y si me trasladan le mato la familia". El coronel en retiro instauró una denuncia por el delito de terrorismo.

Dejando claridad que temo por mi vida e integridad al igual que el de mi núcleo familiar

...Ya que en la cárcel y penitenciaria de media seguridad de Bogotá cuenta con perfiles altos de seguridad de las personas privadas de la libertad”.

Esta es la denuncia interpuesta por el coronel (r) Fernández: