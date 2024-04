La grave problemática con los privados de la libertad en prisión domiciliaria: ¿quién los controla?

¿Quién controla a las personas que están detenidas bajo la modalidad de prisión domiciliaria? Encontramos varios casos de reclusos que, pese a tener brazalete del Inpec, fueron sorprendidos cometiendo delitos.

Bucaramanga arroja un preocupante registro de más de 50 individuos capturados por fuga de presos este año.

¿Quién controla a los detenidos en prisión domiciliaria?

Ni el brazalete del Inpec ni las 16 anotaciones judiciales que presentaba un individuo en el norte de Bucaramanga frenaron su afán de salir a las calles para nuevamente cometer un delito.

Ocurrió en marzo de este año y un taxista fue su más reciente víctima. El actor criminal de 28 años fue recapturado en el barrio Café Madrid, señalado de robar al conductor de servicio público y herirlo con arma cortopunzante.

“Dos muchachos me paran y me quitan mis pertenencias ahí en la ciudadela Café Madrid, la Policía actúa rápido y captura al muchacho que me propina un ‘puntazo’ (puñalada) en el brazo derecho y me quita mis pertenencias”, relató el taxista en su momento.

A la lista de delincuentes se suma un vendedor de celulares, que fue sorprendido en un reconocido mercado de la ciudad, vendiendo dispositivos que se habían reportado como robados, y al igual que el primer caso, también tenía un brazalete del Inpec.

“Al momento de hacerle control y ser capturado en flagrancia, encontramos que esta persona tenía brazalete del Inpec y detención domiciliaria. (…) Estas personas salen especialmente a hurtar”, manifestó el coronel Gustavo Adolfo Camargo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Según autoridades judiciales, el delito de fuga de presos va en aumento: creció en un 29 % y ya son 55 los capturados por delinquir con brazalete o detención domiciliaria.

“Tenemos una ofensiva frontal contra este flagelo porque muchas personas de estas salen a la calle a continuar delinquiendo, por hurto, por lesiones personales, entonces hemos aumentado las capturas este año por eso aumentamos el trabajo”, agregó el uniformado.

Defensores de derechos carcelarios advierten que hay varios factores que fomentan la reincidencia y que están relacionados con: un proceso de resocialización inadecuado, aparición de más bandas criminales y falta de oportunidad laboral, así como las adicciones.

Para la Policía la tarea de controlar a todos los privados de la libertad en coordinación con el Inpec, se dificulta por la cantidad de condenados que tiene la ciudad, sin embargo, aumentaron el pie de fuerza contra el hurto.

Por el delito de hurto, Bucaramanga ya llegó a 3.985 capturas este 2024.

Sin guardias y sin brazaletes: la problemática con los privados de la libertad en prisión domiciliaria

En Noticias RCN fuimos más a fondo y encontramos cifras preocupantes, por ejemplo, que solo el 7,1 % de las personas condenadas a prisión domiciliaria tiene brazalete; y que es tal la falta de funcionarios para hacerles control, que hay casos en los que pasa más de un mes sin hacer visita.

Son 69.500 los privados de la libertad a nivel nacional que tienen medida domiciliaria, pero solo 4.925 cuentan con un brazalete electrónico. La pregunta más importante: ¿por qué?

“Tenemos una población más o menos de 175.000 personas privadas de la libertad, de las cuales alrededor de 100.000 están de manera intramural, de estas 69.500 tienen una medida domiciliaria otorgada por el juez. Cuando hablamos de manera muy específica de los brazaletes, solamente tienen 4.925, es decir que la diferencia es muy alta”, dijo el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec.

La problemática de años va ligada a la falta de recursos, de guardianes del Inpec y de las artimañas que han usado los reclusos para liberarse de los brazaletes electrónicos.

“Hay que ser muy claro en que esta medida se la da el juez, quien determina la media domiciliaria, y también determina a quién se le otorga la medida restrictiva a través del brazalete”, agregó Gutiérrez.

100 guardianes del Inpec realizan las visitas domiciliarias para los 69.500 reclusos, esto quiere decir que cada dragoneante cuida a 695 privados de la libertad.

“Hoy en día tenemos 102.000 intramurales PPL (personas privadas de la libertad), pero solo hay 13.000 guardianes. Cuando hacemos el estudio de cargas y funciones nos hacen falta alrededor de 9.000 guardianes para todas las funciones. Esto implica también el tema de los domiciliarios”, explicó el director del Inpec.

Las revisiones por lo tanto no son constantes.

Las más de 65.000 alertas frente a diferentes tipos de novedades quedan en manos de los jueces, después de que los funcionarios del Inpec emitan la alarma desde el centro de monitoreo. Ante la justicia son privados de la libertad, pero ante la sociedad ¿son criminales y delincuentes en libertad?