Las víctimas del atentado terrorista con carro bomba en Timba, Cauca

Un nuevo atentado terrorista se registró en las últimas horas en el departamento de Cauca. A las 7:15 mañana de este 20 de septiembre detonó un carro bomba en el corregimiento de Timba.

Las versiones preliminares indican que el ataque iba dirigido a la estación de Policía, que resultó con graves afectaciones en su estructura, así como también el hospital de la zona que está ubicado a un costado.

En el hecho dos personas perdieron la vida y otras cinco resultaron heridas, al parecer no de gravedad. Las víctimas mortales transitaban por la calle en sus respectivas motocicletas cuando fueron sorprendidos por la explosión, falleciendo en el sitio.

Las víctimas del atentado en Timba

Son dos las víctimas fatales de este atentado. Una de ellas era una docente que fue identificada como María Estela Balanta. La mujer de 57 años, pasaba por la vía en su motocicleta para llegar a la escuela en la que dictaba clase en El Naranjal cuando fue impactada por la explosión.

Carlos balanta, hermano de la profesora, habló de lo que significaba ella para su familia:

Deja dos niños y un esposo que la quería y la valoraba mucho. Deja hermanos huérfanos porque esa era la mamá de nosotros

Este ataque acabó con la vida de otro habitante de Timba, quien fue remitido a una clínica de Cali, pero lamentablemente falleció,

Otras cinco personas resultaron heridas y fueron atendidas en el centro de salud de Timba. Jesús Alberto Mendoza, coordinador médico del centro de salud de este corregimiento indicó que "los lesionados presentaban heridas menores y les dimos salida, actualmente no permanece ninguno aquí en la institución. Estamos a la espera porque no sabemos si hay más heridos que no han podido llegar”.



María Estela Balanta / Foto: cortesía.

Los angustiosos momentos tras el ataque explosivo

La tristeza de la familia de las víctimas es indescriptible. Algo similar se siente cada espacio en Timba, cauca. Una vez más la población civil sufre las consecuencias de una guerra incesante que a diario amenaza a este departamento.

Familiares, colegas y amigos de las víctimas piden justicia.

“Yo también soy docente. Escuché que también habían estallado unas acá, entonces desesperada llamé a los padres de familia. Hoy tenia toma de fotos, pero sinceramente que estamos muy preocupados con todo lo que está pasando”, indicó Ana Erazo, docente en Suárez, Cauca.

Sobre la profesora, Su hermano Carlos Balanta relató "Llegué aquí y me encontré con la noticia que papito Dios ya la había llamado a su presencia".